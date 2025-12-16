Byan supera 3 millones de euros de facturación y encara 2026 con una primera tienda en Londres

Irene Juárez

Byan proyecta hacia el extranjero su propuesta de moda femenina hecha en España. La compañía madrileña fija la expansión internacional como su principal estrategia para los próximos años, que se iniciará con la apertura de una primera tienda física permanente en Londres, donde en los últimos meses ha operado con un pop up en Covent Garden.

La compañía, con las blazers en el centro de su oferta, ha cerrado el año fiscal superando una cifra de negocio de tres millones de euros. Desde su nacimiento, hace cuatro años, ha encadenado año tras año crecimientos a doble dígito. España, por el momento, continúa siendo el principal mercado. Sin embargo, el objetivo es que el año que viene las ventas internacionales superen a las nacionales, tanto en físico como en online.

Fuera del país, por el momento, Byan cuenta con puntos de venta en Liberty, en Londres; Le Bon Marché, en París; El Corte Inglés, en Madrid y Lisboa; Bongénie, en Suiza, y en Falabella, tanto en Chile como en Perú. Para esta temporada, la marca se había fijado llegar al 50% de ventas online internacionales, pero ya supera el 60% con Estados Unidos, Reino Unido e Italia como principales mercados.

En 2024, Byan abrió su primera tienda física en Madrid, en el número 97 de la calle Claudio Coello. Este año, la compañía ha puesto en marcha su primer punto de venta propio en Londres, en el 28 de Henrietta Street, en Covent Garden. Se trata, sin embargo, de una tienda temporal que cerrará próximamente para dar paso a una tienda física permanente. “Esperamos poder desvelar la ubicación a principios del año que viene”, ha adelantado la fundadora y consejera delegada de la compañía, Andrea Moragues, a Modaes.

A pesar de que Byan quiere seguir creciendo en el mercado nacional, el equipo pone ahora “todo el foco en la expansión internacional”, afirma la fundadora. “Byan siempre ha tenido la internacionalización como objetivo, para no saturar el mercado nacional”, sostiene. Londres es, de hecho, uno de sus tres principales mercados fuera de España y, además, la fundadora considera que su propuesta siempre ha contado con un “aire inglés” reflejado en cortes rectos, inspirados en la sastrería masculina.

Tras su desembarco definitivo en Londres, Byan prevé dirigirse hacia mercados europeos, con una eventual apertura a finales del año que viene o a lo largo de 2027. “Las cosas hay que asentarlas; nuestras decisiones siempre están muy meditadas”, sostiene la fundadora. Tampoco se cierra al wholesale, canal en el que ya tiene presencia en multimarcas de Sevilla o Bilbao. “Ayuda a dar a conocer el producto en puntos estratégicos de ciudades europeos, pero siempre con cautela”, reafirma.

La compañía lanza dos colecciones al año, que refresca con pequeñas cápsulas. El diseño de las prendas recae sobre Moragues, apoyada en un equipo de ocho personas en sus oficinas de Madrid. La confección se realiza enteramente en España, un valor para la marca que supone, a la vez, reducir sus márgenes. “Nuestros márgenes son pequeños. Vendemos abrigos por más de 300 euros, un precio elevado, pero que está muy ajustado. Cada vez es más difícil fabricar en España, pero intentamos no subir demasiado el precio del producto”, concluye.

El 60% de las ventas se generan a través de ecommerce, el 30% nace de los puntos de venta propios y el 10% restante se genera en wholesale. Tras España, el grueso de las ventas procede de Estados Unidos y Reino Unido. Por su parte, Italia, Francia, Alemania y Portugal mantienen “una posición relevante” dentro de Europa. Emergen también mercados como Suiza, Arabia Saudí, México o Australia comienzan a emerger.

De arquitecta a diseñadora de moda

La madrileña Andrea Moragues es arquitecta de interiores de formación. En 2017, se instaló en India, país en el que por entonces echó de menos una oferta de moda femenina que la representase. Y comenzó a tejer blazers como hobby. “Es mi prenda fetiche, la que me saca de cualquier apuro”, recuerda. Dos años más tarde volvió a España y rechazó la idea de volver a trabajar como arquitecta en un estudio para apostar por dar vida a la idea que había comenzado como un pasatiempo en India.

“Siempre tuve claro que, si empezaba un proyecto, tenía que ser en España. Confeccionar aquí te permite estar encima del proceso y asegurarte de la calidad. Creo que hay que apoyar el made in Spain”, asegura. Sin embargo, recuerda cómo le costó encontrar talleres que fabricasen con poco volumen. “Intentaba explicarles que no quería una marca masiva, sino una propuesta personal”, afirma. En ese punto, dio con un taller que actualmente sigue cubriendo el 80% de su producción.

Byan ha colocado en el centro de su propuesta, como seña de identidad, las blazers americanas con solapas de terciopelo de las cuales produce unidades limitadas. “Ofrecemos moda atemporal, que no entiende de edades, a compradoras que ven el producto como una inversión”, explica Moragues. “Está hecho para perdurar en el tiempo, para huir del fast fashion”, añade.