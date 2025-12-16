Chile: giro político que reordena el campo económico para los gigantes del retail

María Bertero

Chile gira también hacia la ultraderecha. En plena ola de cambios políticos en el Cono Sur, el país inicia una nueva etapa tras la victoria el pasado domingo del candidato republicado José Antonio Kast.

El presidente electo de Chile proviene de un sector ultraconservador. Padre de nueve hijos y de ascendencia alemana, Kast llega a la Casa de la Moneda con el 58% de los votos a su favor, en una diferencia de 16 puntos frente a su rival comunista Jeannette Jara en el ballotage que tuvo lugar el pasado domingo.

Kast se enfrenta a un congreso fragmentado, donde no tendrá la mayoría parlamentaria, lo que introduce incertidumbre sobre la velocidad y profundidad de las reformas económicas. Sin embargo, el candidato ultraderechista protagonizó una elección histórica: ganó en todas las Regiones del país y fue el candidato más votado en la historia democrática de Chile.

Quien sucederá en el poder a Gabriel Boric tendrá la misión de poner fin a un periodo de elevada volatilidad económica y política. Desde que se dio a conocer la victoria de Kast, el mercado respondió con optimismo con la apreciación del peso chileno frente al dólar.

Kast llega a la presidencia de Chile con un discurso proempresarial y con la promesa de la estabilidad

Publicidad

Los gremios empresariales también mostraron su apoyo al nuevo presidente electo. José Pakomio, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), remarcó la importancia de las pymes chilenas en la economía del país y la necesidad de activar un plan de seguridad para la actividad económica.

Entre los desafíos que afronta el sector del retail y el consumo está la informalidad. Las promesas de campaña de Kast han sido tajantes frente a esta problemática y el nuevo presidente llegará con políticas de respeto a las normas e instituciones para poder combatir el comercio ilícito.

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), María Teresa Vial, felicitó al nuevo mandatario e hizo un llamado a generar acuerdos amplios con una mirada a largo plazo para asegurar la estabilidad.

Con una agenda social ultraconservadora y la intención de salir del estancamiento económico, Kast asumirá su presidencia el próximo 11 de marzo en un contexto económico desafiante para el país.

Gigantes como Falabella o Cencosud se podrían ver beneficiados por la apreciación del peso chileno

Publicidad

Pese a que Chile es una de las economías más punteras de Sudamérica, el país no ha tenido los crecimientos esperados. En el tercer trimestre de 2025, el Banco Central de Chile informó un aumento del PIB del 1,6% respecto al mismo periodo del año anterior, aunque por debajo de lo esperado.

La Ocde, por su parte, prevé que la economía chilena crezca un 2,4% este año, impulsada por la demanda interna y la inversión, pero con recomendaciones de ajuste fiscal y reformas para mejorar la eficiencia del gasto público y la productividad.

La moda mira de reojo

Tras la victoria de Kast y la respuesta del mercado, gigantes de la moda y el comercio como Cencosud, Falabella o Ripley están alerta. El tipo de cambio es determinante para este tipo de empresas, cuyas colecciones de moda dependen del sourcing internacional.

Sin embargo, el impacto sobre el consumo no será automático. La agenda económica del nuevo Gobierno contempla ajustes fiscales y contención del gasto público, lo que podría moderar la demanda interna en el corto plazo.

Los gigantes chilenos del sector podrían beneficiarse de un entorno económico más estable, aunque dependen del consumo doméstico por lo que el poder adquisitivo y la confianza del consumidor serán claves para el crecimiento de los retailers chilenos.

El país entrará en una etapa favorable para los negocios, con implicaciones directas para la moda. Menor volatilidad cambiaria, mayor previsibilidad y un discurso proempresarial son las señalas que el sector ha recibido con optimismo.