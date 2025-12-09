Salomon combina montaña y ciudad en su nueva colaboración con Slam Jam

Modaes

Salomon se sube a la tabla. La marca francesa de calzado deportivo aterriza desde las cimas de las montañas hasta los pavimentos urbanos junto a Slam Jam, la marca italiana de moda fundada en 1989 por Luca Benini, con una colaboración que incluye desde un forro polar y unos pantalones, hasta una tabla de snowboard.

Basada en referencias de principios de los años 2000, la colección combina estéticas outerspace en equipamiento y prendas de snowboard contemporáneas, fusionando la innovación de deportes de montaña de Salomon con la icónica cultura underground de Slam Jam.

Dividida en dos lanzamientos, la colaboración está conformada por una primera cápsula de prendas de alto rendimiento mientras la segunda parte está enfocada en prendas lifestyle. Ambas han salido a la venta a través del canal online y a nivel global.

Salomon creció un 23% en ventas en 2023, alcanzando una facturación de 4,3 millones de dólares

Salomon renovó su cúpula directiva a principios de año. Tras la dimisión de Franco Fogliato como presidente de la compañía, Guillaume Meyzenq fue elegido sustituto a partir del 1 de enero de 2025.

La marca de calzado deportivo, junto a Arc’teryx y Wilosn, son de las tres principales marcas del grupo especialista en equipamiento de montaña Amer Sports, que ha vivido una racha de crecimiento desde 2020. Salomon creció hasta un 23% en ventas en 2023, facturando un total de 4,368 millones de dólares, y hasta el 65% era proveniente del calzado, liderado por Meyzenq en el momento.