La producción industrial de confección mejora en noviembre en España, con calzado a la baja

Pablo Bueno

La producción industrial de la moda muestra signos de ajuste en noviembre. Tras varios meses de fuertes descensos, el Índice de Producción Industrial (IPI) del sector dibuja un comportamiento dispar entre sus principales segmentos, con una recuperación significativa en confección y un empeoramiento en cuero y calzado.

Según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la confección cerró noviembre con un incremento interanual del 15,2%, el primer dato positivo tras encadenar varios meses de fuertes caídas. Este rebote contrasta con el desplome registrado en octubre, cuando la producción llegó a hundirse un 25,5%, y con el descenso del 17,3% anotado en septiembre.

La evolución de la confección a lo largo del otoño ha sido especialmente volátil. Tras tocar mínimos en octubre, el segmento logra revertir parcialmente la tendencia en noviembre, aunque el balance de los últimos meses sigue reflejando un ejercicio marcado por una elevada inestabilidad productiva.

En noviembre, la producción industrial de cuero y calzado se desplomó hasta un 16,3% interanual, profundizando el deterioro respecto a octubre, según el INE

En el caso de la industria textil, la caída de la producción continúa moderándose. En noviembre, el IPI del textil retrocedió un 0,5% interanual, muy por debajo de las significativas bajadas registradas en octubre y septiembre, un 3,8% y un 5,8% respectivamente. El segmento encadena así tres meses consecutivos de desaceleración en los descensos.

Peor comportamiento presenta el cuero y el calzado. En noviembre, la producción industrial de este segmento se desplomó hasta un 16,3% interanual, profundizando el deterioro respecto a octubre, cuando el retroceso fue del 7%, y septiembre, con una bajada del 6,1%. Se trata, de nuevo, del subsector con la evolución más negativa dentro de la industria de la moda.

El índice general de producción industrial aumentó en noviembre de 2025 un 1,8% interanual, ligeramente por encima del 1,5% registrado en octubre

La evolución de la moda en noviembre vuelve a contrastar con el comportamiento del conjunto de la industria española. En el penúltimo mes del año, el índice general de producción industrial aumentó un 1,8% interanual, ligeramente por encima del 1,5% registrado en octubre, aunque lejos del crecimiento del 4,4% de septiembre.

El IPI es un indicador coyuntural elaborado mensualmente por el INE a partir de una muestra de más de 11.500 establecimientos industriales. El índice mide la evolución de la actividad productiva de las ramas industriales, excluida la construcción, y elimina el efecto de los precios para reflejar cambios reales en volumen y calidad.