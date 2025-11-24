Ralph Lauren salda la guerra por su marca en Sudáfrica con la compra de Polo

Modaes

Ralph Lauren adquiere la marca sudafricana Polo. La compañía estadounidense asumirá la propiedad total de la marca fundada por Grupo LA. La empresa local registró la marca Polo con un logotipo parecido en 1976, nueve años más tarde del registro internacional de la marca por parte de Ralph Lauren. Los términos financieros de la operación no han sido revelados.

Según han informado medios locales, la transacción ha recibido la aprobación de la Comisión de Competencia de Sudáfrica, lo que concede a Ralph Lauren todos los derechos, títulos e intereses de la marca de ropa sudafricana. Con esta medida, se garantiza el cumplimiento normativo, así como la continuidad de los empleados de Polo SA.

Se finaliza con esta transacción una batalla que ha durado décadas. El logotipo de Polo de Ralph Lauren, que presenta al jugador de polo a caballo, fue registrado a nivel internacional en 1967, mientras que una marca similar fue registrada en Sudáfrica por el Grupo LA en 1976.

Ralph Lauren registró su marca en 1967, mientra el grupo sudafricano lo hizo en 1976

Publicidad

Ralph Lauren intentó recuperar la marca en la región en 1977, pero las antiguas leyes de marcas registradas de Sudáfrica priorizaban el registro local sobre el reconocimiento internacional, lo que limitaba la capacidad de la empresa estadounidense de distribuir su ropa en el país.

La disputa llegó a los tribunales en 2018, cuando LA Brands, propiedad de Grupo LA, solicitó un interdicto ante el tribunal superior para impedir que Ralph Lauren infringiera la palabra Polo en su marca.

La solicitud fue posteriormente retirada, pero Ralph Lauren presentó una contrasolicitud pidiendo la eliminación de las 46 marcas comerciales de LA Group en el registro, argumentando que el caballo de Polo SA orientado hacia la derecha podría confundirse fácilmente con el de Polo de Ralph Lauren, orientado hacia la izquierda.

Finalmente, llegaron a un acuerdo de coexistencia en el que la empresa estadounidense podía operar en el país con artículos de cosmética, mientras Grupo LA continuaba operando en ropa y artículos similares.

A nivel global, Ralph Lauren concluyó el segundo trimestre de su ejercicio fiscal 2026 el pasado 27 de septiembre con un crecimiento del 17% en sus ventas, alcanzando los 2.010 millones de dólares. Por regiones, Europa se situó a la cabeza con un aumento del 22%, seguida de Asia, con un alza del 17%, y Norteamérica, que anotó un crecimiento del 13%.