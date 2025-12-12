Salsa Jeans amplía el espíritu navideño con su nueva colección para mascotas

Modaes

Salsa Jeans se estrena con la ropa para mascotas. La empresa portuguesa ha diseñado su primera colección cápsula Best Friends Fur-ever, que expande el espíritu navideño de la marca al universo animal. Desde una chaqueta vaquera o una capa de lluvia, hasta los más coloridos jerséis con motivos navideños, la nueva colección de Salsa Jeans aterriza en sus tiendas.

Coincidiendo con el lanzamiento de la colección de hombre y mujer de la marca, Salsa Jeans incorporará un probador adaptado para mascotas en dos de sus tiendas, ubicadas en el número 27 de Gran Vía, en Madrid, y en el número 8 de Paseo de Gracia, en Barcelona.

La colección incluye prendas exteriores, como chaquetas y capas de lluvia, que rondan entre los 39,95 euros hasta 49,95 euros, junto a opciones cálidas de invierno, como sudaderas y tricotados, de 29,95 euros.

Salsa Jeans, Louis Vuitton y Adidas se suman al segmento de moda para mascotas

Salsa Jeans da el salto al segmento pet, junto a otras marcas como Louis Vuitton y Adidas, que en los últimos meses también han apostado por acompañar a las mascotas en viajes o en su vida diaria.

La compañía francesa propiedad de LVMH presentó a principios de este mes una colección de accesorios para mascotas, diseñada por el director creativo de la línea masculina, Pharell Williams. Accesorios de viaje y piezas a conjunto para sus dueños forman la próxima colección de primavera-verano 2026 de la firma.

El grupo alemán, por su parte, también ha apostado este año por las mascotas, lanzando una cápsula streetwear única en el mundo, con chándales, chalecos, cortavientos, mochilas y arneses que pueden lucir las mascotas.