Nude Project aterriza en Alemania con un ‘flagship’ en Berlín

Nude Project sigue creciendo a golpe de retail. La compañía de streetwear ha abierto las puertas de su primera tienda insignia en Berlín, ubicada en el número 28 de la calle Alte Schönhauser. Esta apertura se enmarca en el plan de expansión a nivel global de la empresa, que ya cuenta con cuatro locales internacionales en su red comercial, además de siete establecimientos en España.

El espacio, que dispone de 140 metros cuadrados, ha sido creado como una reinterpretación contemporánea de un apartamento típico de la ciudad. Paredes de madera cálida, moqueta, pinturas al óleo y altavoces integrados se encuentran en el nuevo establecimiento de Nude Project en Berlín, además de elementos interactivos como una máquina de arcade o un piano.

Durante este año, la compañía fundada por Álex Benlloch y Bruno Casanovas ha llevado a cabo el despliegue de tiendas temporales en todo el mundo. El pasado octubre, Nude Project aterrizó en Estados Unidos con su primer pop up en Miami Design District, una de las zonas más reconocidas y prestigiosas de Miami, junto a grandes marcas de lujo como Hermès, Dior, Louis Vuitton y Chanel.

Nude Project cuenta con establecimientos en Milán, Lisboa, Ámstedam, Berlín y siete tiendas propias en España

Nude Project inauguró a finales de abril su primera tienda insignia en Ámsterdam, ubicada en el número 31 de la calle Leidsestraat. La empresa cuenta con otro local situado en el número 64 de Corso di Porta Ticinese, en Milán, y otro en el número 153 de la R. Áurea, en Lisboa.

En España, Nude Project tiene actualmente establecimientos en Ibiza, Barcelona, Bilbao, Valencia, Madrid, La Roca Village (Barcelona). En marzo, la compañía subió la persiana de su mayor tienda en el país, ubicada en el número 18 de la calle Fuencarral, un espacio que cuenta con 200 metros cuadrados.

Uno de los últimos movimientos de Nude Project ha sido la puesta en marcha de un nuevo centro logístico ubicado en Celrà (Girona) con más de 16.000 metros cuadrados de superficie. Se trata de una nave logística alquilada y operada por Logisfashion, empresa española de logística especializada en moda. Por el momento, la operativa de Nude Project, que podrá absorber más espacio a medida que su negocio crezca, ocupará el 70% de la superficie total de la nave.