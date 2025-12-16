LVMH celebrará la séptima edición de la semana del reloj en Milán

Modaes

LVMH aterriza en Milán con las novedades del mundo del reloj. El hólding francés celebrará la séptima edición de la semana del reloj en la ciudad italiana, junto a otras marcas de lujo. Bulgari Horlogerie, Daniel Roth, Gérald Genta, Hublot, L’Épée 1839, Louis Vuitton, Tag Heuer, Tiffany & Co. y Zenith presentarán sus últimas novedades del 19 al 21 de enero en las boutiques de Via Montenapoleone.

En una de las calles comerciales más importantes de la ciudad se llevará a cabo el próximo mes una de las mayores exhibiciones de relojería de lujo del mundo, donde nueve de las maisons más conocidas del sector expondrán sus novedades para las próximas colecciones.

Jean-Christophe Babin, director ejecutivo de la división de relojes LVMH y director ejecutivo de Bulgari adelantó que “para 2026, ya estamos planeando novedades importantes y piezas excepcionales en todas nuestras maisons, todas unidas en su diversidad y complementariedad por la pasión creativa del grupo”.

LVMH Fashion Group llevará a cabo el relevo de su presidente ejecutivo el próximo 1 de enero de 2026, siendo Pietro Beccari quien asuma el cargo

La exhibición fue lanzada como una muestra itinerante en 2020 en Dubái, y desde entonces se ha celebrado en Singapur y en Miami. El año pasado, estaba prevista que aterrizara en Los Ángeles, pero finalmente se trasladó a París y a Nueva York.

LVMH Fashion Group está en plena reestructuración de su cúpula directiva, con la promoción de Pietro Beccari, hasta ahora presidente y consejero delegado de Louis Vuitton, para asumir también la presidencia ejecutiva del LVMH Fashion Group a partir del próximo 1 de enero de 2026.

El ejecutivo tomará el testigo del histórico Sidney Toledano, que deja el día a día de la compañía tras más de tres décadas como mano derecha y hombre de confianza de Bernard Arnault, permaneciendo como asesor del presidente del hólding.

LVMH concluyó los nueve primeros meses de 2025 con una cifra de negocio de 58.090 millones de euros, lo que supone un descenso del 4% respecto al mismo periodo del año anterior, y una disminución orgánica del 2%, tras registrar en el tercer trimestre un avance del 1% impulsado por la mejora en Asia y el tirón de Sephora.