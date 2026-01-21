La Redoute celebra sus casi 190 años de trayectoria con una nueva exposición

Modaes

La Redoute rinde homenaje a 189 años de legado. El museo de La Piscine de Roubaix acoge una nueva exposición dedicada a la compañía online de moda y productos del hogar para rememorar su evolución desde 1837, cuando fue fundada por Joseph Pollet. La muestra se podrá visitar del 7 de marzo al 5 de julio de 2026.

La exposición reúne una selección de piezas históricas, fotografías, catálogos y creaciones textiles expuestas en 700 metros cuadrados en los que se presentarán, de forma cronológica, la transformación de fábrica textil familiar a gran compañía de venta online.

El recorrido destaca también la colaboración de la empresa con reconocidos diseñadores y artistas del del prêt-à-porter a lo largo de los años, como Yves Saint Laurent, Issey Miyake, Jacquemus o Kevin Germanier, entre otros. También los cien años del famoso catálogo de la Redoute.

La Redoute ronda los 1.000 millones de euros de facturación anual

Publicidad

La Redoute pone el foco en su capacidad para adaptarse a los cambios sociales y a las nuevas formas de consumo que han aparecido con el tiempo, así como la creatividad y la innovación en esta exposición.

El museo de La Piscine - Museo de Arte e Industria André Diligent se encuentra en Roubaix, una antigua ciudad textil y lugar de origen de la empresa. El espacio fue transformado de baño público a oasis cultural con el trabajo del arquitecto Jean-Paul Philippon en 2001, y ahora alberga obras de artistas como Picasso, Dufy o Vlaminck.

El pasado abril la compañía francesa nombró a Béatrice Héricourt como su nueva directora general, sustituyendo a Fabie Versavau. La empresa con casi 190 años de historia ronda una facturación anual de 1.000 millones de euros, si bien los objetivos de 2024 pasaban por alcanzar las ventas registradas en 2019, alrededor de 3.850 millones de euros.

El grupo conocido por su emblemático catálogo en papel que, posteriormente, se convirtió en plataforma ecommerce, es propiedad del conglomerado Galeries Lafayette y, a día de hoy, opera a través de nueve tiendas propias y cincuenta córners en grandes almacenes.