La cachemira de Kujten vestirá la decoración de hielo del Gran Palais des Glaces

Kujten llega al corazón del hielo parisino. La firma francesa de moda, especializada en prendas de cachemira, se instalará este invierno en el Grand Palais des Glaces, la pista de hielo cubierta más grande del mundo, ubicada en París. A partir del próximo 14 de diciembre Kujten creará un universo inmersivo llamado Terrasses Kujten y contará con una cápsula exclusiva inspirada en el monumento.

El Grand Palais acoge una pista de hielo gigante de 3.000 metros cuadrados para la séptima edición del Grand Palais des Glaces, un encuentro emblemático de la temporada invernal parisina en el que Kujten participará a través de Terrasses Kujten, unas zonas de descanso y restauración dentro del edificio.

Con una decoración en base a un estampado exclusivo de la firma, que nace a partir de la bandana Hachi y la arquitectura del Grand Palais des Glaces, cubrirá quioscos y estructuras del lugar, como mesas y sillas inspiradas en las terrazas parisinas.

Kujten ha diseñado una colección cápsula para el evento, formada por sus icónicas bandanas ‘Hachi’

Kujten ofrecerá, además, una experiencia en todos los sentidos, con una selección de bebidas calientes desde cafés y matchas, hasta chocolates.

La marca ha diseñado una cápsula exclusiva para el evento, con bandanas Hachi reinventadas para la ocasión y disponibles en edición limitada en el Café Kujten.

La firma francesa, fundada hace once años por Carole Benaroya y Stéphanie Eriksson, abrió las puertas de su segundo punto de venta en el mercado español a finales de 2024, ubicado en el número 41 de la calle Claudio Coello, en Madrid, después de que la compañía de premium francés Maje se trasladara al local desocupado por Ikks a mediados del año pasado.