Nuevo paso en Turquía para reforzar su posición en el sourcing global. La Asociación de Exportadores de Moda de Estambul (Ihkib, en sus siglas en turco) ha presentado un nuevo proyecto dirigido a sus proveedores para responder a las crecientes demandas de marcas internacionales en sostenibilidad, trazabilidad y digitalización en el ejercicio 2026.

El programa, denominado Twin Transition in the Apparel Supply Chain (Doble Transición de la Cadena de Suministro Textil), se desarrollará durante 12 meses y cuenta con el apoyo de la Agencia de Desarrollo de Estambul a través del Programa de Apoyo Financiero 2025 Twin Transition.

Según Mustafa Paşahan, vicepresidente de Ihkib, “el sector textil de Turquía ha sido un pilar estratégico de nuestra economía exportadora. Con este proyecto, buscamos fortalecer las ventajas existentes del sector acelerando la transformación verde y digital, y construir capacidades sostenibles a largo plazo en nuestra cadena de suministro”.

El proyecto contempla la expansión del ya existente Centro de Transformación Digital de Ihkib hacia un modelo de Servicio de Transformación Digital y Verde, que ofrecerá evaluaciones de madurez operativa y sostenible, planes de acción, mentorías y asesoramiento a los fabricantes. Además, se realizarán seminarios online y se facilitará acceso a financiación y consultoría para empresas interesadas en fondos europeos y nacionales.

La iniciativa se ejecuta en colaboración con la Asamblea de Exportadores Turcos y cuenta con la participación de más de veinte empresas, así como la implicación de instituciones y representantes de marcas globales. Entre sus actividades destaca la creación de un Consejo de Twin Transition para alinear al sector con las expectativas del mercado y promover estrategias de transformación a nivel sectorial.

El programa culminará con la celebración de una conferencia internacional bajo el título Türkiye in the Twin Transition of the Apparel Supply Chain (Turquía en la Doble Transición de la Cadena de Suministro Textil), que servirá de escaparate para mostrar los avances de la industria turca en materia de sostenibilidad y digitalización.