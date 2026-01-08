Morellato se hace con las operaciones del grupo Fossil en Italia

Modaes

Morellato gana terreno en su mercado local. La compañía italiana de joyería y relojería ha adquirido las operaciones de distribución del grupo estadounidense Fossil en Italia, que incluye marcas como Fossil, Emporio Armani, Armani Exchange, Michael Kors y Diesel. El valor de la operación no ha trascendido.

El grupo italiano asume así la distribución exclusiva de las marcas que conforman el grupo Fossil, especializado en el diseño y fabricación de accesorios de moda, como joyería y bolsos, y que añadirá a su cartera de 22 firmas, entre las que figuran Morellato, Bluespirit, Christ o Philip Whatch.

El objetivo de la adquisición para el grupo estadounidense pasa por beneficiarse de la infraestructura de Morellato, además de la creación de una red de ventas exclusiva y especializada en el sector minorista.

Morellato se ha inmerso en un plan de expansión en su red de tiendas, anotando 19 nuevas aperturas en el último año

Morellato ha llevado a cabo una estrategia de crecimiento con la que ha ampliado su red de tiendas con 19 nuevas aperturas durante el ejercicio anterior. El grupo opera actualmente a nivel global con 660 establecimientos propios, más de 7.000 puntos de venta multimarca y hasta en seis plataformas de comercio electrónico.

La compañía concluyó el ejercicio 2024 con una ligera contracción del 1,8% en su facturación, hasta 723 millones de euros. Pese al retroceso en las ventas, el conglomerado aumentó su rentabilidad, con un ebitda del 21,3%, prácticamente estable frente al año anterior.

La joyería de gama alta ha representado el 75% de la facturación del grupo en 2024, una proporción estable frente al 74% del ejercicio 2023. También ha mantenido su fortaleza el negocio internacional, que concentró el 70% del total de ventas del grupo. El canal online, por su parte, elevó su peso hasta el 20%, con un crecimiento de tres puntos porcentuales respecto a 2023.