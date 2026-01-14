Versace formaliza su nuevo consejo con Lorenzo Bertelli como presidente ejecutivo

Modaes

Versace activa su nueva gobernanza tras integrarse en el perímetro de Prada. La operación, completada pasado 2 de diciembre por 1.250 millones de euros, devolvió la marca a manos italianas tras cerca de seis años bajo control de la estadounidense Capri Holdings y abre una etapa de relanzamiento con dirección desde Milán.

Según publica Milano Finanza, el consejo de administración queda formado por cinco miembros, todos internos del grupo Prada, con Lorenzo Bertelli como presidente ejecutivo. Emmanuel Gintzburger se mantiene como consejero delegado de la casa; Andrea Bonini se incorpora desde la dirección financiera del hólding; Roberto Massardi asume el desarrollo del negocio y los proyectos corporativos vinculados al crecimiento, mientras que Diego Maletto queda al frente de auditoría interna y control.

El nombramiento de Bertelli refuerza el peso de la familia en el nuevo ciclo. Primogénito de Miuccia Prada y Patrizio Bertelli, el directivo está considerado heredero del grupo controlado por la familia y ha ido ganando protagonismo en la estructura ejecutiva en los últimos años.

El nuevo equipo directivo deberá definir durante 2026 un plan de relanzamiento para recuperar el pulso de la marca, después de que las ventas de Versace se redujeran alrededor de un cuarto en los dos últimos años. Entre las prioridades figuran la reorganización de la cadena de suministro y el reposicionamiento del negocio para volver a ganar tracción en el mercado global del lujo.

Lorenzo Bertelli, hijo de Miuccia Prada y Patrizio Bertelli, liderará la nueva etapa da Versace

Publicidad

En paralelo, sigue pendiente una pieza clave del nuevo ciclo. La dirección creativa está vacía tras la salida de Dario Vitale el mes pasado. El exMiu Miu presentó su colección de debut en septiembre, y Versace continúa sin un director creativo confirmado para liderar la siguiente fase.

Con la suma de Versace a Prada y Miu Miu, el grupo italiano aspira a dar un salto de escala y configurar un hólding de lujo italiano con más de 6.000 millones de euros de ventas y un portfolio complementario en posicionamiento, estética y cliente objetivo, capaz de cubrir desde el núcleo de Prada hasta el empuje comercial de Miu Miu y el ADN barroco de la Medusa.

Ese proyecto se apoya, además, en una base financiera que sigue creciendo. El grupo elevó su facturación un 6% en los nueve primeros meses del ejercicio, hasta 4.070 millones de euros, y registró un avance de 9% a tipo de cambio constante, en línea con el primer semestre. El impulso provino de Miu Miu, que aumentó ventas un 41%, y de regiones como Oriente Medio, Américas y Asia-Pacífico, mientras Prada limitó su caída hasta un 1,6%.