Diesel nombra al exMiu Miu Andrea Rigogliosi nuevo consejero delegado

Modaes

Diesel coloca un nuevo consejero delegado tras dos años con el cargo vacante. Andrea Rigogliosi se pone al frente de la firma italiana de moda, procedente de Miu Miu, propiedad del también italiano grupo Prada, donde hasta la fecha actuaba como responsable global de retail y comercial.

El último consejero delegado de Diesel, Eraldo Poletto, renunció en 2023 tras solamente siete meses en el cargo. Poletto había sustituido, por su parte, a Massimo Piombini, consejero delegado desde 2020 hasta 2023. Tras la salida de Poletto, el presidente del grupo OTB, Renzo Rosso, se ha encargado de liderar la marca.

Rigogliosi llegó a Miu Miu en enero de 2024. Anteriormente, fue presidente de la región europea para la casa Fendi (LVMH) durante más de dos años. Una de las trayectorias más largas de su carrera fue en Christian Dior, donde fue director general en Italia desde 2013 hasta 2018, para luego ocupar la misma responsabilidad en Francia durante tres años y medio más. También desempeñó distintos cargos en L’Oréal, desde 2004 hasta 2008.

Rigogliosi ha trabajado en compañías del sector como Miu Miu, Fendi, Christian Dior y L’Oréal

Publicidad

El grupo OTB está liderado actualmente por Ubaldo Minelli, que ocupa el cargo de consejero delegado desde la salida de la empresa de Eraldo Poletto en febrero de 2023. En 2024, OTB vivió la partida de John Galliano de la dirección creativa de Maison Margiela, reemplazado por el belga Glenn Martens.

Según las últimas informaciones publicadas, entre los últimos planes del grupo se encuentra la expansión internacional en Asia. La empresa, de hecho, inauguró el año pasado una nueva sede en Shanghái, ubicada en el edificio Lee Gardens, en pleno distrito Jing’an, conocida como una de las zonas centrales de la ciudad para el comercio

El grupo OTB cerró el ejercicio fiscal 2024 a la baja, con una reducción de su facturación del 4,9%, hasta 1.700 millones de euros. El resultado bruto de explotación (ebitda) también retrocedió un 20%, hasta 275,8 millones de euros. Diesel, por su parte, registró un aumento de las ventas del 7,4% en tiendas y online. El conglomerado es propietario también de Jil Sander, Maison Margiela, Marni y Viktor&Rolf, y tiene una participación en Amiri.