Versace se queda sin creativo: Dario Vitale sale tras el cierre de la compra por Prada

T. Alonso

El baile de creativos no cesa. Cuando parecía que la estabilidad iba a llegar a la división más artística del lujo, Versace se mantiene de actualidad y vuelve a protagonizar un giro de guion. La icónica marca italiana ha perdido a su director creativo en plena transición de propiedad. Dario Vitale había sido nombrado como máximo responsable de diseño en marzo, cuando la casa ultimaba su paso de manos de Capri a Prada. La compañía no ha facilitado por ahora detalles sobre el calendario de la marcha ni sobre quién tomará el relevo al frente del diseño.

Según ha adelantado WWD, el diseñador no ha sido visto en las oficinas de Milán en los últimos días, a pesar de que hasta ahora era conocido por su presencia constante en el estudio y por su ritmo de trabajo intenso. Al ser consultada, Versace confirmó la salida de Vitale y señaló que, por el momento, no hay información disponible sobre la futura dirección creativa de la marca.

Vitale llegó a Versace después de casi tres décadas de Donatella Versace, la hermana del fundador de la marca, como directora creativa. En el marco de la operación corporativa, la diseñadora dejó el mando del diseño y pasó a ocupar el cargo de embajadora responsable de marca, con foco en la imagen de la firma y en la actividad institucional. El creativo presentó su primera colección para Versace en septiembre, con una propuesta colorista y audaz que reivindicaba el legado de Gianni Versace y que fue bien recibida por los detallistas.

El diseñador no era un desconocido para el grupo Prada. Antes de su fichaje por Versace, Vitale fue director de diseño de prêt-à-porter en Miu Miu, puesto que abandonó en enero. Su entrada en Versace supuso, por tanto, un nuevo contacto con el grupo italiano. Sin embargo, fuentes de mercado señalan que el creativo tenía en mente un futuro fuera del grupo y que este movimiento no formaba necesariamente parte de sus planes.

Además, en Prada no se encajan bien las salidas de empleados de larga trayectoria, lo que añade sensibilidad al movimiento alrededor de Vitale. El diseñador fue nombrado director creativo de Versace en marzo y su llegada se interpretó entonces como una apuesta de continuidad con una figura ya conocida por la cúpula del grupo.

La marcha de Vitale llega apenas unas horas después del cierre oficial de la adquisición de Versace por Prada, una operación anunciada en abril por un valor de empresa de 1.250 millones de euros. Capri Holdings, hasta ahora propietario de Versace, completó así la venta de la casa italiana al grupo controlado por Miuccia Prada y Patrizio Bertelli.

Dentro de la nueva estructura, Lorenzo Bertelli, responsable de responsabilidad social corporativa en Prada e hijo de Patrizio Bertelli y Miuccia Prada, está llamado a asumir la presidencia ejecutiva de Versace. En el ámbito de gestión, Emmanuel Gintzburger, consejero delegado de la marca, permanece por ahora en su puesto.

Por el momento, Versace no ha comunicado quién sustituirá a Vitale ni si la salida tendrá impacto en el calendario de colecciones previsto. Tampoco Prada Group ha ofrecido más detalles sobre la hoja de ruta creativa de la firma en esta nueva etapa.