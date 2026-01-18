Unión Europea y Mercosur firman un acuerdo comercial histórico

Modaes / Agencias

La Unión Europea y los países de Mercosur han firmado este sábado el acuerdo de libre comercio con el que las dos regiones culminan casi 26 años de negociación y establecen un nuevo marco de relaciones que, con el campo europeo y media docena de países en contra, puede entrar en vigor de manera interina, pero tendrá que superar un tenso proceso de ratificación para su aplicación definitiva.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, además del comisario de Comercio, Maros Sefcovic, han representado a la Unión Europea en la ceremonia celebrada en Asunción, capital de Paraguay.

Asistieron a la firma los presidentes de Paraguay, Santiago Peña; de Uruguay, Tamandú Orsi, y de Argentina, Javier Milei. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, no ha podido presenciar el acuerdo por razones de agenda.

El acuerdo UE-Mercosur tendrá implicaciones para el sector de la moda, como la eliminación de gravámenes entre el bloque sudamericano y los mercados europeos

Von der Leyen ha recordado que la UE y Mercosur suman “casi el 20% del Producto Interior Bruto (PIB) global” y que “este acuerdo envía un mensaje muy poderoso al mundo, refleja una elección clara y deliberada”, ha explicado.

Por su parte, el presidente de Argentina, Javier Milei, ha señalado que la firma del acuerdo de libre comercio “no constituye un punto de llegada”, sino que “es un punto de partida dentro de un amplio plan de vinculación económica con diversos actores internacionales”.