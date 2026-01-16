EssilorLuxottica nombra a Sara Manzoni directora general de la región Iberia

Modaes

Essilor Luxottica refuerza su estructura directiva en la región Iberia. El gigante de óptica ha nombrado a Sara Manzoni directora general de Optical Retail Iberia como parte de su estrategia para consolidar los mercados español y portugués.

Manzoni asumió a mediados del año pasado el cargo de country manager en Portugal para fortalecer el mercado portugués. Tras su nombramiento, será Leticia Barrera quien la sustituya, recoge un comunicado.

Manzoni forma parte de EssilorLuxottica desde 2014, y a lo largo de su trayectoria ha desempeñado distintas responsabilidades en áreas de retail, producto y gestión.

La nueva directiva de Iberia considera que “España y Portugal son mercados clave, con realidades distintas, pero complementarias, y un enorme potencial de crecimiento”. Durante su mandato, Manzoni se encargará de “dar continuidad al trabajo desarrollado, reforzar la cercanía con los equipos y avanzar con una estrategia coherente, orientada a resultados”.

EssilorLuxottica nombra a Leticia Berrera, vinculada al grupo desde 2013, country manageren Portugal

Publicidad

Por su parte, Berrera ha estado vinculada a EssilorLuxottica desde 2013, y ha desarrollado su carrera en distintos mercados. Su última posición ha sido la de directora de desarrollo de negocio para Iberia.

EssilorLuxottica creció en el último trimestre un 6,7% a precios corrientes, un 11,7% a tipos de cambio constante, lo que supone la mejor evolución trimestral del grupo en su historia. Concluyó el periodo con ventas de 6.867 millones de euros, impulsada tanto por la línea de negocio minorista, que creció un 6,5% interanual hasta los 3.644 millones de euros, como por la de soluciones profesionales, con un alza del 6,8% interanual y ventas de 3.223 millones de euros.

En el acumulado anual de los nueve primeros meses del ejercicio, el gigante de óptica anotó una facturación de 20.891 millones de euros, otro 5,9% más que en el mismo periodo del año anterior.

EssilorLuxottica es resultado de la fusión entre Luxottica y Essilor en 2018 y, en España, opera a través de las enseñas Óptica 2000 y +Visión.