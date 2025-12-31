Nextil avanza hacia EEUU con su integración vertical completa en Guatemala

Modaes

Nextil da un paso más en su giro estratégico hacia el mercado norteamericano. La compañía ha comunicado que su filial Nextil Elastic Fabrics, con sede en Guatemala, recibió el pasado 30 de diciembre una resolución favorable del Ministerio de Economía del país que amplía formalmente sus actividades bajo el régimen de fomento a la exportación regulado por el Decreto 29-89.

El Decreto 29-89, vigente desde finales de los años ochenta, establece incentivos fiscales para actividades industriales orientadas a la exportación. Según explica la empresa en un comunicado, este marco permite, entre otros beneficios, “la exención de determinados impuestos indirectos y del impuesto sobre la renta, de conformidad con la normativa aplicable”.

Este nuevo movimiento de Nextil se enmarca dentro de su plan estratégico para reforzar su negocio y sus operaciones en el país norteamericano tras el acuerdo comercial que Guatemala y EEUU firmaron el pasado 14 de noviembre. El país centroamericano se ha convertido en un hub clave para la industria estadounidense y el gigante industrial español quiere tener un papel protagonista.

Hasta ahora, la actividad de Nextil en Guatemala se centraba en la producción industrial textil, con operaciones de tejido, teñido, acabado, estampación y elaboración de colorantes. La ampliación permite incorporar “las nuevas actividades de producción de prendas de vestir, artículos textiles y accesorios, que se han comenzado a realizar recientemente”, ampliando así el alcance del régimen fiscal al conjunto de su cadena de valor.

Nextil avanza en la integración vertical completa de su modelo industrial en Guatemala y se posiciona estratégicamente para ampliar su negocio en Estados Unidos

Con esta decisión, el grupo avanza en la integración vertical completa de su modelo industrial en Guatemala. En palabras de la compañía, la medida facilita “integrar todas sus actividades dentro del ventajoso marco regulatorio y fiscal vigente”, al tiempo que refuerza su propuesta de valor para los clientes internacionales, especialmente en Estados Unidos.

Nextil prevé con esta ampliación ganar eficiencia operativa, logística y fiscal, además de responder a la demanda de nuevos clientes que requieren una producción integrada. La empresa subraya que esta configuración permitirá tanto “la incorporación de nuevos clientes” como “la ampliación de los volúmenes y programas actualmente desarrollados”, consolidando a Guatemala como eje estratégico de su crecimiento industrial.