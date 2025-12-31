A. Benlloch y B. Casanovas, el dúo que proyecta tras Nude Project

Modaes

Como toda start up moderna que se precie, Nude Project nació a través de una modesta apuesta económica inicial de sus fundadores. En 2019, Álex Belloch y Bruno Casanovas separaron de sus ahorros 300 euros cada uno y, con esa semilla, nació una de las empresas del momento de la moda española. Lo que comenzó siendo una compañía de sudaderas y camisetas con mensajes provocativos y que apelaban al consumidor Z, se ha diversificado ya hasta cubrir un mayor catálogo y mercados. El de 2025, de hecho, ha sido el año en el que Nude Project ha cruzado el charco y abierto su primera tienda física en Estados Unidos.

Conoce el ganador y todos los finalistas de

El Protagonista del Año 2025

Benlloch y Casanovas se conocieron a través de las redes sociales, cuando el primero vivía en Burgos y el segundo en Bali. Inicialmente, les unió su interés por el márketing, la moda y la comunicación, tres elementos que aunaron para dar vida a su proyecto. Nude Project comenzó a operar como una empresa nativa digital, con un catálogo reducido y que se promocionaba a través de Internet y del boca a boca.

En su primer año de vida, la empresa ya logró una facturación de 600.000 euros y, para 2020, la cifra ya se había elevado hasta 2,5 millones. Un año después, las ventas alcanzaron los 11,5 millones de euros. Fue entonces cuando la empresa abrió su primera tienda física, en Madrid.

Empresa

Nude Project

Cargo

Cofundadores

Tiempo en el sector

Seis años

Año de nacimiento

2000

Lugar de nacimiento

Madrid (Casanovas) y Burgos (Benlloch)

Formación

Graduados en Márketing

En su quinto año de trayectoria, Nude Project logró una facturación de más de 26 millones de euros, según los últimos datos disponibles, correspondientes al ejercicio de 2023.

Cuando apenas había pasado un año desde que la empresa desembarcaba en el retail físico, llegaron las primeras aperturas internacionales en Milán y Lisboa. Aunque con la madurez del negocio la velocidad a la que avanza Nude Project se ha moderado ligeramente, el proyecto de Benlloch y Casanovas está dispuesto a seguir marcando el paso. El último, la llegada al mercado estadounidense a través de una tienda temporal situada en Miami a finales de 2025.

Junto al crecimiento físico de la empresa, el catálogo también se ha ido ampliando, ganando capacidad para atraer a nuevos consumidores. Las sudaderas de Nude Project han evolucionado también hacia las gorras, pantalones, joyas y ropa interior. Y se han diversificado. Ya no sólo se dirigen a un público masculino o unisex, sino que incluyen una línea exclusiva también de ropa femenina.

Si por algo tiene mérito Nude Project, es por marcar un punto de inflexión en el ecosistema de las start ups de moda de streetwear. Benlloch y Casanovas marcaron un camino, basado en la creación de comunidad, que todas las que han venido después se ha propuesto seguir.