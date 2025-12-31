Fran Marchena, la nueva generación del calzado

Modaes

De la banca al calzado; de un trabajo estable y seguro a la persecución de un sueño que le unía a su infancia. En 2017, Fran Marchena dejó sus puestos de responsabilidad en una destacada entidad bancaria española para lanzarse a la aventura de Hoff. No fue casualidad que el calzado fuera la categoría elegida para dar el salto. Su padre tuvo una empresa de calzado durante más de veinticinco años, y su madre un pequeño taller de manualidades. De hecho, el sueño de Marchena siempre fue trabajar en la compañía de su padre, una ilusión que se truncó en 2007, con la crisis, que le obligó a cerrar la empresa.

Sin embargo, Hoff no fue un proyecto propio; podría decirse que Hoff buscó a Marchena. Detrás del nacimiento de la compañía está el conocimiento industrial en calzado de Elche (Alicante), y un nombre: Brand Sourcing Group. La empresa se encarga del diseño, el desarrollo y la producción del calzado que trabaja para las principales compañías españolas. Tras ella, Luis Miguel Botella, un industrial de larga trayectoria que decidió utilizar su estructura y conocimiento para probar suerte con una marca propia de zapatillas: Hoff. Botella buscó a Fran Marchena, su amigo, y se apoyó en su estructura, utilizando su red de proveedores e instalaciones.

En 2016, Hoff salió al mercado como una propuesta para el público femenino que ofrecía zapatillas cómodas, modernas y, sobre todo, coloridas, su principal seña de identidad. Tras años de trabajo mano a mano, Botella abandonó la compañía vendiendo sus acciones a Marchena que, hasta 2024, controlaba la empresa al cien por cien. Y Marchena decidió entones reforzar su equipo directivo para liderar el crecimiento de la compañía, que cerró el último ejercicio, finalizado en abril de 2024, con una cifra de negocio de 55 millones de euros.

Empresa

Hoff

Cargo

Fundador y consejero delegado

Tiempo en el sector

Una década

Año de nacimiento

1982

Lugar de nacimiento

Elche

Formación

Licenciado en Márketing

Marchena supo rápidamente cuál era el camino que Hoff tenía que tomar para blindarse como marca: saltar al retail. Después de nacer en el canal online, la empresa apostó por el multimarca y, de la mano de distribuidores, se centró en el mercado europeo. A finales de 2023, comenzó un agresivo plan de desarrollo con tiendas propias y franquicias. La compañía, además, diversificó su oferta más allá de las sneakers, entrando incluso en el ready to wear.

En 2025, uno de los momentos más relevantes vividos por la marca fue la trascendencia de una publicación de Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, luciendo unas Hoff en una charla en Silicon Valley.

El directivo sabe que, para seguir creciendo, se necesitan alianzas. Por eso ha dado entrada a su capital a Rahco Capital, liderada por Manel Cerqueda, consejero del banco Andbank, y un family office. Se reparten el 15%, mientras Marchena conserva el 85% restante.