L Catterton refuerza Etro con nuevos socios industriales y culmina la salida de la familia

Etro pone orden en su capital y cierra, por fin, el capítulo familiar. Rams Global, SRI Group y Mathias Facchini, al frente de Swinger International y propietario de Genny, han adquirido la participación minoritaria que aún conservaba la familia Etro. El movimiento sella la salida definitiva de los fundadores y mantiene a L Catterton como accionista mayoritario, cuatro años después de su entrada en la compañía.

Los términos financieros no se han hecho públicos. En su comunicado, Etro sostiene que la valoración supera el nivel de la inversión original de L Catterton, un mensaje con el que la firma reivindica el valor creado desde 2021 y presenta a los nuevos socios como compañeros de largo recorrido.

El cambio accionarial llega tras meses de trabajo en segundo plano. En diciembre de 2024, Rothschild recibió el mandato para explorar la entrada de un inversor en Etro, en un contexto en el que las especulaciones sobre una reordenación del capital aparecían y desaparecían cíclicamente.

Etro mantiene la continuidad en la gestión y reorganiza su consejo

Fabrizio Cardinali seguirá como consejero delegado, cargo que asumió en 2021 tras la llegada de L Catterton. La empresa le atribuye el refuerzo de la gobernanza, la profesionalización de procesos y la reconstrucción del atractivo de la marca, con un equipo directivo más estructurado y una propuesta más legible para el consumidor internacional.

El principal cambio se produce en el consejo de administración. Faruk Bülbül, en representación de Rams Global, será nombrado presidente. Desde L Catterton, Luigi Feola ha subrayado que los nuevos socios aportan músculo industrial y redes globales para acelerar el plan de crecimiento de Etro.

Cardinali llegó a la firma desde Dolce & Gabbana, donde desarrolló gran parte de su carrera durante cerca de trece años con responsabilidades operativas y de gestión. Antes, pasó por Compagnie Financière Richemont, con experiencia al frente de varias marcas de moda, entre ellas Dunhill y Lancel.

La marca italiana reforzará la palanca residencial ligada a su línea de hogar

La entrada de Rams Global, con actividad en residencias de lujo, hospitality y gastronomía, implica margen para escalar Etro Residences, apoyándose en la línea de hogar de la firma, histórica y relevante dentro de su negocio.

De hecho, Rams ya trabajaba con Etro. En octubre del año pasado, Cardinali presentó el primer proyecto residencial conjunto en Estambul, con el diseño de interiores de la torre Rams Beyond. La colaboración se amplió después a un segundo desarrollo en Phuket, de la mano de Amal Development y The One Atelier.

L Catterton entró en Etro en julio de 2021 con una hoja de ruta centrada en ampliar base de clientes, empujar nuevas categorías, reforzar el canal digital y acelerar el crecimiento internacional, con especial atención a Asia. Fuentes financieras situaron entonces la operación en torno a 500 millones de euros por el 60% del capital.

Tras aquella transacción, Gerolamo Etro, fundador de la compañía en 1968, fue nombrado presidente. Con el tiempo, la familia fue abandonando sus responsabilidades en el grupo, incluidos los hermanos Veronica, Kean, Ippolito y Jacopo, que habían ocupado posiciones vinculadas a producto y gestión.

En el frente creativo, la compañía fichó en 2022 a Marco De Vincenzo como director creativo de prêt-à-porter y accesorios. En lo relativo al modelo de licencias, la empresa lleva a cabo gafas con Safilo, fragancias y hogar con Coty, y llevó a cabo su primer acuerdo de belleza, y moda infantil con Simonetta. Con esos acuerdos, la firma busca ganar escala internacional apoyándose en socios industriales, sin diluir su identidad.