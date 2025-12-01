Jott renueva su dirección en pleno proceso de reestructuración de su negocio

Modaes

Jott mueve ficha en su cúpula directiva. Thierry Miremont, especialista en transformación y reestructuración de empresas toma la dirección de la compañía francesa Jott (Just Over The Top), especializada en plumíferos. Anteriormente, el cargo estaba regentado por Benjamin Durand-Servoingt, desde 2024. El grupo es propiedad del fondo de capital privado L Catterton, respaldado por el conglomerado LVMH desde 2021.

En el marco de la reestructuración de la compañía, el grupo L Catterton nombró a Thierry Miremont nuevo presidente de Jott el pasado septiembre, en relevo de Benjamin Durand-Servoingt, avanzó el medio francés Fashion Network.

El nuevo directivo, que impulsó la firma internacional de consultoría FTI consulting en Francia en los últimos tres años, también cuenta con una trayectoria como consejero delegado y presidente de compañías como Lafuma Immobilier, Cfc Croisière, y anteriormente, Fram, Europcar o Tnt.

Jott cerró 2022 con una facturación de alrededor de 150 millones de euros, tras la adquisición por parte de L Catterton en 2021

Publicidad

L Catterton ha impulsado un plan de reestructuración de la compañía con el que prevé crecer en los próximos meses y asentar el éxito de la empresa. En los últimos años, la empresa ha sucedido diferentes directivos en el intento de enderezar al grupo que apostó por una expansión acelerada a nivel internacional y que hoy cuenta con alrededor de mil puntos de venta, doscientos de los cuáles son tiendas propias repartidas en treinta mercados.

El fondo de LVMH exploró, además, la posibilidad de vender la empresa en 2024, antes de la entrada de Benjamin Durand-Servoingt a la dirección de Jott.

Según los últimos datos públicos, Jott registró en 2022 una cifra de negocio cercana a los 150 millones de euros, tras la adquisición en 2021 por L Catterton, el fondo de capital privado respaldado por el conglomerado francés de lujo.