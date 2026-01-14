Giorgio Armani ficha en Gucci a su nuevo consejero delegado en América

Modaes

Giorgio Armani Corp. mueve ficha en su estructura en América. La compañía, que supervisa las operaciones del grupo italiano Gucci, ha nombrado a Matteo Mascazzini consejero delegado de la región, con efecto inmediato, para supervisar la actividad del conglomerado en el continente.

El ejecutivo toma así el relevo de Izumi Sasano, quien ha regresado a Japón tras ocupar el cargo desde 2023. Antes, Sasano fue consejero delegado de Giorgio Armani en el mercado nipón durante cerca de dos décadas. Además, el nombramiento devuelve a Mascazzini a un perímetro que conoce bien. A lo largo de su carrera, el ejecutivo ha alternado funciones de gestión general con roles operativos en mercados clave, con un peso específico en Estados Unidos, y cuenta con una dilatada trayectoria en la industria de lujo.

Durante tres años, Mascazzini ejerció como presidente de Gucci en Europa, Oriente Medio y África (Emea), una responsabilidad desde la que coordinaba la actividad regional de la marca. Antes, fue consejero delegado de la compañía de calzado Geox.

Su trayectoria en Gucci es de largo recorrido. El ejecutivo pasó una década en la firma controlada por Kering, donde fue escalando hasta alcanzar posiciones de primer nivel. Entre ellas, vicepresidente senior y director de operaciones de Gucci América, un rol especialmente ligado al día a día del negocio en Estados Unidos.

Giorgio Armani confía la región América a un perfil de operación, con experiencia en Gucci y Geox

Armani también forma parte del hilo conductor de su currículum. Mascazzini trabajó más de 15 años en el grupo en distintas etapas y geografías. En ese recorrido, ocupó cargos como director financiero en Japón, consejero delegado en Australia y responsable de operaciones en Estados Unidos.

En el organigrama, Mascazzini reportará a Michele Tacchella, directora general adjunta y directora de marca global y comercial de Giorgio Armani Spa, según ha avanzado WWD.

El movimiento se produce, además, en plena reorganización del grupo tras la muerte de Giorgio Armani, ocurrida 4 septiembre de 2025 a los 91 años. En octubre, la compañía nombró a Giuseppe Marsocci para liderar el grupo como consejero delegado y con asiento en el consejo.

Los cambios en la cúpula se producen en la etapa tras la desaparición de Armani, que estableció que sus herederos debían vender un 15% del capital de la compañía en los 18 meses posteriores a su fallecimiento. Posteriormente, y en un plazo de entre tres y cinco años, el plan prevé la venta de un paquete adicional de 30% a 54,9% al mismo comprador, o alternativamente, la salida a bolsa de la empresa. Por el momento, EssilorLuxottica se alza como el principal candidato para hacerse con un 10% del capital de Armani.