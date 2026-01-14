El Banco Mundial prevé que Latinoamérica y el Caribe crezca un 2,3% en 2026 y un 2,6% en 2027

Modaes / Agencias

El Banco Mundial ha pronosticado que los países que conforman Latinoamérica y el Caribe registren un crecimiento económico del 2,3% en 2026 y que esta cifra mejore hasta el 2,6% en 2027 a medida que la demanda nacional y los flujos comerciales se recuperen, según sus últimas estimaciones publicadas.

La economía de la región creció un 2,2% en 2025, según las previsiones del Banco Mundial, derivado de unas tasas de crecimiento del consumo privado y público, además de la inversión, superiores a las estimaciones de junio.

“El fortalecimiento de la demanda interna se vio respaldado por un crecimiento de las importaciones que superó las expectativas”, ha señalado la institución internacional.

Argentina se sitúa como líder del crecimiento económico con hasta un 5,2%, seguido de Colombia, que apunta hasta un 2,6%

Publicidad

El Banco Mundial estima que el crecimiento en el Caribe aumentará respecto al de la región al completo al alcanzar el 5,2% en 2025 y el 6,6% en 2027 impulsado por el auge petrolero que está experimentando Guyana. Si se excluye a este país, gracias al turismo y a los servicios relacionados esta cifra se situaría en un 2,9% y en un 3,7%, respectivamente.

Por otra parte, el crecimiento económico de Centroamérica se mantendrá estable en el 3,6% en 2026 y en el 3,7% en 2027. La previsión es que los flujos de remesas disminuyan, lo que afectará negativamente a la actividad económica en los próximos años.

Por regiones, la entidad prevé que Argentina lidere el crecimiento económico dentro de la región, con la moderación de hasta el 4% en 2026 y manteniéndose en la misma cifra en 2027 a pesar de un contexto marcado por la incertidumbre política interna. Colombia, por su parte, que celebrará sus elecciones presidenciales a finales de mayo, se estima que alcance un crecimiento de hasta un 2,6% en 2026 y un 2,8% en 2027.

Brasil registrará un crecimiento económico del 2% en 2026, antes de repuntar ligeramente hasta el 2,3% en 2027 como reflejo de los efectos de los elevados tipos de interés, los obstáculos relacionados con el comercio y el incremento de la incertidumbre mundial. México, por su relación comercial con Estados Unidos, prevé un crecimiento del 1,3% en 2026 y un alza de hasta el 1,8% en 2027.

El Banco Mundial ha señalado una desaceleración para Chile, con un 2,2% en crecimiento económico para 2026 y un 2,1% en 2027. Finalmente, Perú apunta hacia un aumento del 2,5% en 2026 y también en 2027.