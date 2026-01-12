Abercrombie modera su previsión de crecimiento con un impacto arancelario de 90 millones

Modaes

Abercrombie recorta sus previsiones de crecimiento para el año fiscal 2025. La compañía estadounidense especializada en moda joven ha situado sus perspectivas de ventas para el conjunto del año en al menos el 6%, mientras anteriormente las situaba entre el 6% y el 7%. La reducción de sus perspectivas ha supuesto para la compañía una caída en Bolsa.

También se ha reducido ligeramente el margen operativo esperado, ahora del 13%, antes entre el 13% y el 13,5%. En un comunicado, Abercrombie ha cifrado este lunes en 90 millones de dólares el impacto esperado por los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Abercrombie, además, ha ajustado la perspectiva de crecimiento para el cuarto trimestre de 2025, fijada ahora en el 5%, y antes entre el 4% y el 6%. La consejera delegada del grupo, Fran Horowitz, ha señalado que la compañía espera “una rentabilidad de primer nivel” a la vez que “gestiona la llegada de los aranceles y aumenta sus inversiones”.

“Hollister ha tenido un fuerte desempeño durante las Navidades”, ha afirmado Horowitz. La directiva ha apuntado hacia un crecimiento en las ventas de la propuesta de alrededor del 15% para el año fiscal. La evolución será menor en Abercrombie, previsiblemente a un solo dígito bajo en el cuarto trimestre.

El ajuste en las perspectivas de crecimiento ha supuesto para Abercrombie un retroceso en el valor de sus acciones de más del 17% a la apertura de la Bolsa de Nueva York.

Abercrombie cerró el tercer trimestre con unas ventas al alza, con un valor de 1.290 millones de dólares, lo que supuso un crecimiento de 6,79% respecto al mismo periodo de 2024. En los nueve primeros meses del año, la empresa anotó un alza del 6,93% en su cifra de negocio, hasta 3.596 millones de dólares.

El resultado operativo de la empresa cayó un 13,41% en el tercer trimestre, situándose en 155 millones de dólares, mientras a cierre de los nueve primeros meses el descenso se contuvo hasta el 4,34%, hasta 463 millones de dólares. El resultado neto, por su parte, registró una tendencia similar con un descenso del 14,17% en el tercer trimestre y del 11,46% en los nueve primeros meses del año.