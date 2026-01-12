La afluencia a los centros comerciales en España crece un 0,7% en diciembre de 2025

Agencias

Los centros comerciales recuperan tráfico en el último mes del año. La afluencia de clientes en España aumentó un 0,7% en diciembre respecto al mismo mes de 2024, según el índice mensual de Sensormatic Solutions, la división de Johnson Controls especializada en analítica de tráfico del retail. Con este avance, el acumulado de los últimos doce meses se sitúa en el 2,5%, consolidando una tendencia de crecimiento moderado pero sostenido.

El comportamiento del mercado ibérico fue desigual. Mientras en España el tráfico cerró el año al alza, en Portugal la afluencia a los centros comerciales descendió un 1,1% en diciembre, con un acumulado anual del 0,4%, reflejando una evolución más contenida del consumo físico en el país vecino, según los mismos datos de Sensormatic Solutions.

Desde la compañía, Ezequiel Durán, director general de Traffic Insights Iberia, vincula el avance de diciembre a factores estacionales. “Las compras navideñas, el ambiente festivo que se vive en los centros comerciales y la organización de actividades de ocio para toda la familia explican el aumento en la afluencia durante el último mes del año”, señala. Todo ello se produce en un contexto de inflación relativamente estable, con el Índice de Precios al Consumo (IPC) adelantado de diciembre en el 2,9%, una décima menos que en noviembre, según el Instituto Nacional de estadística (INE).

La inversión inmobiliaria en retail en Europa creció un 16% interanual entre enero y septiembre de 2025, hasta superar los 24.600 millones de euros

La mejora del tráfico encuentra un reflejo directo en el mercado inmobiliario. La inversión en retail en Europa creció un 16% interanual al cierre del tercer trimestre de 2025, hasta superar los 24.600 millones de euros, según datos de Savills. Los centros comerciales concentraron el 30% del volumen total invertido entre el primer y el tercer trimestre, frente al 26% del mismo periodo del año anterior, impulsados por operaciones de mayor tamaño y el regreso del capital institucional.

Savills apunta a una “mejora sostenida” de los fundamentales del sector: descenso de la desocupación, recuperación del crecimiento de rentas y escasez de nueva oferta. “Este entorno más favorable está propiciando la llegada al mercado de carteras y activos de mayor tamaño, ampliando la base de compradores y dinamizando las operaciones”, añade.

De cara a los próximos meses, la consultora prevé que parques comerciales, high street y centros comerciales prime lideren la demanda inversora, en un escenario en el que el repunte de la afluencia refuerza el papel de estos activos como eje del consumo, el ocio y la expansión de las marcas en Europa.