Louis Vuitton acelera en Fórmula 1 como principal patrocinador del Gran Premio de Mónaco

LVMH a por la pole. La empresa matriz de Louis Vuitton firmó en 2021 como socio global de lujo de la Fórmula 1 en un acuerdo de diez años de duración. Desde entonces, Louis Vuitton ha intensificado su participación el campeonato automovilístico con activaciones especiales por circuito. Así, ha patrocinado también el Gran Premio de Australia de este año y se consolida como el principal patrocinador del evento en la temporada de 2026.

“Esta asociación refleja los valores tanto del principado como del Automóvil Club de Mónaco y nos permite celebrar la victoria y la excelencia, convirtiendo el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 Louis Vuitton 2026 en uno de los momentos más destacados de la temporada”, ha explicado Pietro Beccari, presidente y director ejecutivo de Louis Vuitton.

El grupo de lujo ha diseñado el estuche de viaje del trofeo para el ganador del Gran Premio de Fórmula 1 de Mónaco desde 2021, cuando inició su relación con el evento deportivo. El baúl Mónaco, elaborado artesanalmente en los talleres de firma cerca de París, se presenta en una lona monograma de color a medida. Pintada con un motivo V en rojo y blanco, que simboliza, por un lado, el eslogan La victoria viaja en Louis Vuitton, y por otro, la bandera de Mónaco.

Louis Vuitton se ha asociado con otros eventos deportivos en los últimos años, como la Fifa o el Balón de Oro

Louis Vuitton refuerza su colaboración con la Fórmula 1 como reflejo de la profundización de las conexiones entre las marcas de lujo y el evento deportivo, que ha experimentado un aumento en popularidad entre los espectadores más jóvenes, como se refleja en la serie de Netflix Drive to Survive.

La competición celebró este año su 75 aniversario y cuenta con una base global de 827 millones de seguidores, lo que representa un aumento del 12% año en comparación con el año anterior y del 63% en comparación con 2018, según datos de la organización de la Fórmula 1.

En los últimos años, Louis Vuitton también se ha asociado con eventos deportivos alrededor del mundo, como la Fifa, el Balón de Oro, la Copa Mundial de Rugby, el Abierto de Australia y los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2024.

LVMH cerró los nueve primeros meses de 2025 con una facturación de 58.090 millones de euros, un 4% menos que en el mismo periodo del año anterior y un descenso orgánico del 2%, tras registrar en el tercer trimestre un avance del 1% impulsado por la mejora en Asia y el tirón de Sephora.