Nuevo vuelco en el ecommerce de lujo: Style Capital sale de LuisaViaRoma

LuisaViaRoma se separa de Style Capital. El fondo italiano ha acordado la venta de toda su participación al ejecutivo Tommaso Maria Andorlini, que pasa de pilotar la gestión a convertirse también en accionista, según ha publicado WWD. Style Capital había tomado en 2021 su 40% mediante una ampliación de capital destinada a financiar el crecimiento de la compañía con sede en Florencia.

El inversor, especializado en moda premium y lujo, también figura en el capital de marcas como la francesa Soeur, además de otros activos en el sector de la moda y el estilo de vida, reforzando su papel como socio financiero recurrente para enseñas de nicho.

Tras la entrada de Style Capital, Andrea Panconesi, nieto de la fundadora Luisa Jaquin, pasó a la presidencia de LuisaViaRoma. En ese momento, el multimarca online generaba alrededor de 230 millones de euros en ventas y se consolidaba como uno de los pioneros europeos del comercio electrónico de lujo.

En 2021, la empresa incorporó como consejera delegada a Alessandra Rossi, procedente de Yoox. La directiva fue reemplazada en 2023 por Tommaso Maria Andorlini, nombrado consejero delegado pocas semanas después del gran evento de la compañía celebrado en Florencia durante Pitti Uomo.

Bajo el mandato de Andorlini, LuisaViaRoma ha abierto su segunda tienda física, en el barrio de NoHo, en Nueva York, como escaparate estratégico para el mercado estadounidense y complemento de su histórico punto de venta en Florencia.

El grupo ha reforzado además su posición digital con una alianza con Camera Buyer Italia y su marketplace para construir un destino online multitienda. A ello se suma la compra de Holding IT, hólding de FFW Srl, especializada desde 2011 en la gestión de ecommerce para marcas de moda, y de Playground Srl, operador de las tiendas de lujo deportivo Sotf.

El avance de estos proyectos ha coincidido con un entorno más complejo para el lujo y para los operadores multimarca. El pasado julio, LuisaViaRoma activó un plan de simplificación de su estructura que incluía el cierre de su oficina y unidad en Milán. En agosto, la compañía solicitó medidas de protección ante un tribunal de Florencia y la Cámara de Comercio italiana, con el objetivo de seguir negociando con sus acreedores financieros y asegurar la continuidad del negocio.

Según las últimas cifras publicadas, la empresa registró en 2024 ventas de 310 millones de euros y, en julio, acumulaba una deuda financiera de 30 millones de euros, tras completar una ampliación de capital ligeramente inferior a 20 millones para fortalecer su balance.

El mapa del ecommerce de lujo atraviesa una fase de ajuste profundo tras el boom de la pandemia. Farfetch fue rescatada por la surcoreana Coupang para evitar la quiebra, MatchesFashion fue adquirida por Frasers Group a finales de 2023 y ha acabado cerrando su plataforma; mientras que Mytheresa se mantiene como una de las pocas excepciones con crecimiento y beneficios, pero deberá integrar el negocio deficitario de Yoox Net-a-Porter en la nueva estructura LuxExperience.