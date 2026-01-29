La Galerie de l’Instant celebra la trayectoria del icono francés Brigitte Bardot

Modaes

La Galerie de l’Instant rinde homenaje a la intérprete francesa Brigitte Bardot. La galería francesa ha anunciado su nueva muestra de imágenes de la actriz francesa, tras su reciente muerte, el 28 de diciembre, con 91 años. Bajo el nombre Et Dieu…créa Bardot la muestra hace referencia a la película más conocida de Bardot: Et Dieu…créa la femme y se podrá visitar a partir del jueves 29 de enero hasta el 29 de marzo.

La exposición reúne una gran colección de fotografías de época, vintage y gran parte de copias únicas, que incluyen imágenes de rodajes y otros momentos públicos juntamente con los retratos más íntimos de la actriz al natural.

La muestra busca compartir con el público una visión más honesta y sincera de la actriz francesa, celebrando su impacto cultural y social, y ofreciendo a sus admiradores una oportunidad única de redescubrirla a través de imágenes históricas.

Brigitte Bardot será homenajeada en la Galerie de l’Instant hasta el 29 de marzo

Publicidad

Bardot se consolidó como modelo para varias generaciones de mujeres francesas, convirtiéndose en un icono entre finales de los años cincuenta y mediados de los setenta. Más allá del cine, su compromiso con la defensa de los animales es señalado como el legado que dejó a nivel mundial, siendo una causa que defendió durante toda su vida.

Recientemente, Bardot se posicionó de forma controvertida en algunos temas como la inmigración y el islam en Francia, llegando a ser multada hasta cinco veces por incitar el odio racial, y con el movimiento antivacunas durante la pandemia de Covid-19.

La Galerie de l’Instant fue fundada por la galerista francesa Julia Gragnon. Una parte significativa de las fotografías de la exposición pertenecen directamente al padre de Gragnon, el fotógrafo François Gragnon, quien trabajó con frecuencia con la actriz para la revista Paris Match en los años sesenta.