Ciao Roma, bonjour París: Intimissimi y Fendi lanzan colecciones cápsula con ‘Emily in Paris’

Intimissimi y Fendi, protagonistas en la quinta temporada de Emily in Paris. La serie de Netflix ha contado con la participación de marcas como Intimissimi o Fendi, a quien los protagonistas dedican dos capítulos tratando de llevar a cabo una estrategia de márketing para la empresa. En respuesta, Fendi ha lanzado una colección cápsula inspirada en la serie.

La cadena de moda íntima participó en uno de los episodios aportando algunas de las piezas de sus últimas colecciones, que la protagonista, Emily Cooper, lució durante la serie. El personaje interpretado por Lily Collins también desarrolló una estrategia de máketing para Intimissimi.

Fendi, por su parte, también aparece en uno de los capítulos de la serie de Netflix y además, celebra su estreno con una colección cápsula de bolsos que estrenó al mismo tiempo que la nueva temporada. La cápsula incluye dos bolsos Baguette y un bolso Peekaboo, con la etiqueta exclusiva del logo de Emily in Paris. La colaboración combina tonos marrones, rosas y verdes, y cuenta con una horquilla de precio de entre 4.950 dólares y 7.700 dólares.

Lefties ha lanzado una colaboración con Emily in Paris, que incluye sudaderas, camisetas y pijamas

Emily in Paris también cuenta, al igual que en la trama, con un perfume inspirado en la serie. Michel Germain Parfums, una marca canadiense de perfumes y colonias de lujo, ha elaborado cuatro fragancias inspiradas en diferentes momentos de la trama, así como cuatro body mist que les acompañan. Bajo los nombres de Emily in Paris, Heartfelt, Romantic y Je t’aime, los perfumes están disponibles en exclusiva en El Corte Inglés, y cuentan con un rango de precio de entre 20 euros y 60 euros.

Lefties, la cadena más joven de Inditex, no ha querido quedarse atrás y también ha lanzado una colección inspirada en Emily in Paris, que incluye sudaderas, camisetas y pijamas con el logo de la serie, fotografías de momentos icónicos y, por supuesto, estampados.