Plaza Park Zaragoza comenzará sus obras en 2026 y prevé abrir durante 2027

Paso clave en el proyecto Plaza Park Zaragoza. Este activo da comienzo a su transformación tras obtener la licencia de demolición del antiguo edificio Plaza Imperial. Un hito que permite activar el calendario de obras, comenzando en enero de 2026 y situando la previsión de apertura del nuevo parque comercial para el primer trimestre de 2027.

Este avance supone el inicio visible del proyecto, que contará con una inversión global de 56 millones de euros y que “aspira a convertirse en un referente comercial y de ocio para Zaragoza y su área metropolitana”. La oferta de Plaza Park Zaragoza estará compuesta por un mix comercial y de ocio, con locales de entre 400 y 4.000 metros cuadrados.

“La concesión de la licencia es el punto de arranque que todos estábamos esperando. A partir de aquí, avanzamos con un calendario claro y con un enorme interés por parte de los operadores”, ha destacado Sharon Fernández-Cavada, socia de ERV Link, empresa a cargo del proceso de comercialización.

Plaza Park Zaragoza generará cientos de empleos durante la fase de construcción y más de 1.000 una vez abra sus puertas

Cabe recordar que la demolición del antiguo edificio Plaza Imperial se encuentra en la parcela norte del complejo (donde ya opera Costco), mientras que la parcela sur lleva operativa desde 2008. En esta, marcas como Bricodepot y La Tagliatella ya cuentan con licencia de obras y abrirán durante el primer semestre de 2026, sumándose a una oferta que incluye McDonald’s, KFC, Family Cash, Decorhome, Ozone y Pause&Play, entre otros.

La compañía señala que el parque comercial Plaza Park Zaragoza supondrá un impulso económico para la ciudad y generará además cientos de empleos durante la fase de construcción y más de 1.000 una vez abra sus puertas. Además, el proyecto incluirá mejoras en los accesos y en la integración urbana, entre ellas una nueva conexión directa desde Arcosur, cuyas obras comenzarán en 2026.

En paralelo, otro centro comercial que iniciará sus obras este próximo año será Infinity, del conocido Tomás Olivo, el más rico de entre los empresarios del sector inmobiliario y el sexto a nivel global según Forbes, y propietario de General de Galerías Comerciales. Situado en Valencia, este activo comercial recibirá una inversión cercana a los 500 millones de euros y cuenta con una superficie bruta alquilable (SBA) de 92.000 metros cuadrados, por lo que promete ser uno de los grandes establecimientos retail del país.