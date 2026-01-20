Patagonia sube la apuesta por la reparación de prendas con un nuevo centro en París

Modaes

Patagonia se vuelca en la reparación. La compañía de moda outdoor con sede en Ventura, California, pondrá en marcha en febrero, en el distrito 13 de París, el tercer centro de su proyecto United Repair Center (URC). El proyecto también incluirá una United Repair Academy, de formación y empleo. En total, la inversión asciende a 3,2 millones de euros.

El primer centro de reparación de Patagonia abrió en Ámsterdam en 2022, y un año más tarde subió la persiana el segundo, en Londres, con el objetivo de “ayudar a las marcas de moda y outdoor a prolongar la vida útil de sus productos”, recoge WWD. Entre ambos, la empresa cuenta con cincuenta técnicos especializados en reparación. Muchos de los empleados son refugiados que ya eran sastres en sus países de origen.

La iniciativa nació de la alianza entre Patagonia y la empresa Makers Unite, una empresa social con sede en Ámsterdam que diseña productos textiles y moda para marcas, creando empleo para personas refugiadas y migrantes. Cuenta también con el apoyo del Amsterdam Economic Board, organización público-privada centrada en el impulso de la economía de la ciudad y su área.

United Repair Center está liderado por el fundador y consejero delegado de Makers Unite, Thami Schweichler, y por el director de operaciones, Paul Kerssens. Schweichler ha reflexionado sobre cómo esta apertura en París coincide en el tiempo con la apertura de la tienda física de Shein en la ciudad. “Llegamos en el momento justo para demostrar el impacto social y medioambiental de reparar prendas queridas en lugar de comprar nuevas”, ha afirmado.

“Francia ha sido un referente mundial en la implementación de políticas ambiciosas para limitar la moda rápida, lo que la convierte en un encaje natural para la filosofía de United Repair Center”, ha añadido el máximo responsable de la iniciativa.

La puesta en marcha de la iniciativa ha supuesto la inversión de 3,2 millones de euros procedente de firmas de financiación como la gestora francesa Phitrust, la organización sin ánimo de lucro Makesense y la agencia de desarrollo de los Países Bajos Rom InWest, así como Doen Ventures y la cooperativa Parrots Eyes.

En 2024, URC reparó más de 29.000 artículos de más de 30 marcas, entre las cuales se encontraba Patagonia, The North Face, Levi’s, Arc’teryx, Lululemon y Decathlon, según datos de la propia compañía. Patagonia, fundada en 1973, no comparte sus datos económicos.