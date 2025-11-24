ModaEspaña reelige a Ángel Asensio como presidente

Agencias/Modaes

ModaEspaña renueva en el cargo a su histórico presidente. La Confederación de Empresas de la Moda de España (ModaEspaña) reeligió la semana pasada a Ángel Asensio como presidente durante la Asamblea General y Electoral celebrada el 19 de noviembre.

El objetivo de la patronal pasa por impulsar la proyección nacional e internacional de la industria española y reforzar su competitividad “en un escenario global en plena transformación”. Para ello, la entidad ha vuelto a nombrar a Asensio, al frente de la empresa familiar Kiff-Kiff, como presidente, que ocupa el cargo desde 2013.

Asensio ha destacado que son un sector “unido”, formado por empresas grandes y pequeñas, pero todas ellas “gigantes en compromiso, esfuerzo, talento y capacidad”, y que han demostrado que son capaces de transformarse y de impulsar un modelo productivo basado en “la calidad, la innovación y la sostenibilidad”.

ModaEspaña esta presidida por Asensio desde 2013

Publicidad

El empresario también ha hecho referencia a los desafíos regulatorios europeos, la transición hacia modelos más sostenibles y la necesidad de mantener la competitividad frente a los mercados globales. “Hemos demostrado que, cuando trabajamos juntos, somos capaces de transformarnos y de impulsar un modelo productivo basado en la calidad, la innovación y la sostenibilidad”, ha defendido el empresario.

Además de ocupar la presidencia de ModaEspaña desde hace más de una década, Asensio ocupa el mismo cago en la Asociación de Empresas de la Confección y Moda de la Comunidad de Madrid (Asecom) desde 1996 y de la Federación Española de las Empresas de la Confección (Fedecom) desde 2007. En paralelo, el empresario se puso al frente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid en 2018.

Junto a la renovación del histórico empresario, la asamblea de ModaEspaña también ha designado como vicepresidente primero a Pauli Aluart, que recientemente también ha sido nombrado presidente de la Agrupación Española del Género de Punto (Aegp) y a Félix Bellido como vicepresidente segundo, dos perfiles que, según la entidad, son estratégicos y refuerzan la gobernanza de la patronal.