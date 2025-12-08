Zimmermann elige México para firmar su desembarco en Latinoamérica

Modaes

Zimmermann salta a Latinoamérica. La marca de moda australiana controlada por Advent International ha escogido Los Cabos, y no la capital mexicana, para su desembarco en mercado. La apertura de una primera boutique en el recién inaugurado Ánima Village marca su debut en Latinoamérica y se suma a la expansión internacional que la compañía ha acelerado tras la entrada del fondo estadounidense en su capital.

La firma de posicionamiento premium ha estrenado su primera tienda en México en Cabo del Sol, dentro de Ánima Village, un nuevo complejo de retail y lifestyle en el corredor turístico de Los Cabos. Este establecimiento pretende reforzar el posicionamiento de la marca australiana en el segmento resort, en un entorno orientado a un cliente internacional de alto poder adquisitivo.

Nicky Zimmermann, directora creativa y cofundadora de la empresa, ha definido la apertura como un “gran logro” y ha subrayado su vínculo previo con el país. La diseñadora considera que Los Cabos funciona como escenario natural para la marca y detalla que la tienda se ha concebido como una experiencia inmersiva que traslada la sensibilidad estética y artesanal de Zimmermann. El proyecto arquitectónico ha corrido a cargo de Studio McQualter, con una fachada que combina ladrillo, cemento y madera junto a un paisaje silvestre.

La tienda opera ya con la colección crucero ready-to-wear 2026, además del espacio principal de moda y un área separada de accesorios, con paredes en tonos rosa y un suelo de terrazo dispuesto en tablero verde y crema. El proyecto incorpora también una pared de cristal de Murano y obras de los artistas australianos Laith McGregor, Clifford Thompson y Richard Nelson.

Zimmermann crece con Advent International en el extranjero y dobla su facturación

La llegada a México coincide con un momento de plena expansión. En 2023, Advent International tomó una participación mayoritaria en Zimmermann y valoró la empresa en más de 1.000 millones de dólares, en una operación situada por distintas fuentes entre 1.500 y 1.750 millones de dólares australianos (entre 900 millones y algo más de 1.000 millones de euros). El fondo italiano Style Capital y la familia Zimmermann mantienen, por su parte, una participación minoritaria.

En el ejercicio cerrado en junio de 2025, la compañía elevó su facturación hasta 645,7 millones de dólares australianos (387,4 millones de euros), frente a 299,7 millones del año anterior (179,8 millones de euros), según las últimas cuentas disponibles en Australia. Pese al salto, el grupo continúa en números rojos, con un resultado neto negativo de 2,7 millones de dólares australianos (1,6 millones de euros), aunque muy por debajo de las pérdidas del ejercicio precedente.

Fundada en Sidney en 1991 por las hermanas Nicky y Simone Zimmermann, la marca ha levantado su negocio a partir del prêt-à-porter femenino, la moda baño y las colecciones resort. En estos años ha crecido con una red de retail propio en ubicaciones clave, presencia en grandes almacenes de lujo y canal online. La nueva tienda de Los Cabos se suma a otras aperturas recientes en Europa. Hace un mes, la compañía inauguró un nuevo flagship en Bruselas, en un edificio histórico de Boulevard de Waterloo.

En total, Zimmermann cuenta con 91 puntos de venta en el mundo entre tiendas propias y presencia en grandes almacenes. Su red mezcla grandes capitales, destinos turísticos y enclaves vacacionales.