Select, el multimarca ‘streetwear’ de Valencia con todos los ‘best sellers’ del año

Gema Dalia

Si 2026 es el nuevo 2016, ¿dónde están ahora las tendencias de entonces? Hace diez años se desató, entre las generaciones más jóvenes, el fenómeno de reventa de sneakers. La compra online de las zapatillas más demandadas del mercado de gigantes como Adidas y Nike sedujo también al leonés Yoel Diéguez, que empezó a comprar y vender zapatillas con su sala de estar como almacén. El negocio escaló hasta que Diéguez tomó la decisión de abandonar su carrera universitaria y apostar por su pasión, fundando en 2023 y junto a su socio Óscar Regadera, el multimarca Select Store.

El verano de ese mismo año, varios meses después de lanzar su plataforma online, ambos socios encontraron un local en el número 11 de la calle Serrano, en Alicante. El leonés Diéguez decidió mudarse a la ciudad valenciana situada a pocas horas de la capital de la comunidad, de donde es originario Regadera. El local generó curiosidad entre su nuevo público. “Era un concepto que no nunca habían visto de ropa y zapatillas limitadas -señala Diéguez a Modaes-; este tipo de tiendas sólo se veían en Madrid y Barcelona, por eso apostamos por Alicante, porque aún no había apenas competencia, pero sí mucho público”.

Un rápido crecimiento en ventas, por un lado, llevó a Select a incorporar un tercer socio a su capital, Rafa Ripoll, que ingresó, además, como responsable del área digital. Mientras, la llegada de nuevos competidores a Alicante les obligó a plantear una segunda tienda, que abrió en el número 5 de la calle Perez Pujol, en Valencia, en mayo de 2024.

Select Store ha visto sus ventas impulsadas por los productos más demandados de 2025, como los Labubu y las zapatillas Mexico 66 de Onitsuka Tiger

Select Store cuenta con una selección de las piezas más demandadas del mercado, siguiendo con sus orígenes en el mercado de la reventa de sneakers. Uno de los filtros que utiliza para detectar cuáles son las piezas estrella de cada temporada es a través de la demanda en su página web. “Nosotros publicamos productos en stock abierto, de manera de pedimos los artículos una vez han sido comprados”, señala Diéguez.

La empresa, que dio sus primeros pasos con el foco en el universo de las zapatillas, ha diversificado a ropa y accesorios en el último año, añadiendo desde relojes, lámparas y raquetas hasta los famosos Labubu a su catálogo.

El multimarca cuenta con firmas como Jordan, Nike, Adidas, Yeezy, New Balance, Puma, Onitsuka Tiger, Asics y Ugg entre su cartera de sneakers, mientras que en su sección de prendas se encuentras marcas españolas como Yuxus, Belaguer, No Emotions, Satenier, 6ixty4our, Two Jeys, Love Obsessed, Excesu, Warburton, We are not friends, Dkside, Trikko y Classified, así como firmas internacionales como Essentials, Jacquemus, Ami, Casa Blanca, Corteiz, Supreme, Denim Tears y Stussy.

Select cuenta con un equipo conformado por dos trabajadores, uno en cada punto de venta, y por sus tres socios, y reparte sus ventas entre el canal retail, que supone alrededor del 55% del total, siendo el restante correspondiente a su plataforma de ecommerce.

La compañía, que divide su capital a partes iguales entre los tres socios, apunta a alcanzar una cifra de negocio de alrededor de dos millones de euros a cierre de su ejercicio fiscal 2025. En los últimos doce meses, el multimarca ha visto sus ventas impulsadas por productos como los Labubu y las zapatillas Mexico 66 de Onitsuka Tiger.

Las previsiones de Select para 2026 se recogen en un ambicioso plan que proyecta alcanzar los tres millones de euros de cifra de negocio a cierre del próximo año. Entre las activaciones de la empresa se encuentra empezar a crear y diseñar piezas de ropa propias con la estética de su universo.

Select ha planteado la posibilidad de contar con financiación externa para ampliar el negocio durante este año y sumar una tercera tienda en la Comunidad Valenciana. “Ojalá pronto llegue el momento de salir a nivel internacional, pero de momento creemos que en España hay mucho mercado aún por cubrir”, señala Diéguez. “Hay capacidad para montar veinte tiendas más sin salir del territorio nacional”, añade.