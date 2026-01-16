Ralph Lauren, también a por el ‘entertainment’: suma a su consejo talento de Universal

Modaes

Ralph Lauren, a por el entertainment. El grupo estadounidense ha sumado a su consejo al presidente de Nbc Universal News Group, Cesar Conde, que forma parte, además, de las juntas directivas de Walmart y PepsiCo. El nombramiento se enmarca en una nueva estrategia de reposicionamiento de la marca, que busca acercarse al público a través del entretenimiento.

Ralph Lauren sigue, con este movimiento, los pasos de Gap. El grupo estadounidense anunció ayer la puesta en marcha de una nueva área de fashiontainment para llevar a sus marcas a territorios como cine, música, videojuegos o deporte. La nueva división estará liderada por Pam Kaufman, una ejecutiva procedente de Paramount.

Patrice Louvet, presidente y director creativo ejecutivo de Ralph Lauren, ha señalado en un comunicado que la experiencia de Conde “será muy valiosa para nuestra compañía mientras continuamos ejecutando nuestro próximo gran capítulo: impulsar la estrategia y trazar nuestro camino hacia el crecimiento sostenible a largo plazo y la creación de valor”.

Ralph Lauren se une a Gap en una nueva estrategia enfocada al entretenimiento

Licenciado por la Universidad de Harvard y con un máster en administración de empresas por Wharton School, de la Universidad de Pensilvania, Conde ha sido presidente de Univision Network. Actualmente, es responsable del conglomerado de medios de comunicación de Estados Unidos Nbc Universal News Group, que incluye Nbc News, Nbc News Now, Telemundo Enterprises Group y Nbc Universal Local. Con el directivo al frente de la compañía, Nbc Universal News Group ha expandido su alcance y ha anotado un crecimiento de audiencia y distribución en su mercado local. Conde forma parte, además, de las juntas directivas de Walmart y PepsiCo.

El grupo, presidido por Ralph Lauren y dirigido por Patrice Louvet, concluyó el segundo trimestre de su ejercicio fiscal 2026, finalizado el pasado 27 de septiembre, con un crecimiento del 17% en sus ventas hasta 2.010 millones de dólares. Este incremento se vio impulsado por el alza del 12% en el precio medio y la fortaleza de su canal directo al consumidor.

En el conjunto de los seis primeros meses del ejercicio, la compañía facturó 3.790 millones de dólares, un 7% más que en el mismo periodo del año anterior. El beneficio neto semestral se situó en 302 millones de dólares, un 19% más, y el margen operativo ajustado alcanzó el 12,9%.