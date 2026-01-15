Gap, más allá de la moda: crea una división de entretenimiento con una directiva de Paramount

Modaes

Gap quiere ir más allá del textil, el calzado y los complementos. Inmerso en un plan de relanzamiento introducido por su consejero delegado, Richard Dickson, el grupo estadounidense crea una nueva división dedicada al entretenimiento. Para liderarla, Gap incorpora a Pam Kaufman, una ejecutiva procedente de Paramount.

Kaufman ha sido nombrada vicepresidenta y máxima ejecutiva de la recién creada área de entretenimiento, reportando directamente a Dickson y trabajando para todas las marcas del grupo, principalmente Gap, Old Navy y Banana Republic. “El puesto está diseñado para desarrollar y ampliar la plataforma de entretenimiento, contenidos y licencias de Gap en los ámbitos de la música, la televisión, el cine, los deportes, los videojuegos, los productos de consumo y las colaboraciones culturales”, ha señado la compañía en un comunicado.

El gigante de la moda mass market, que en las últimas décadas se ha visto afectado por el cambio de modelo impulsado por grupos como Inditex y por la pérdida de conexión con el cliente, ha introducido un plan de reposicionamiento de la marca que da nombre al grupo. Para ello, la empresa incorporó en 2023 a Dickson, procedente de Mattel y artífice del relanzamiento de Barbie.

De este modo, la apuesta de Gap por el entretenimiento recoge parte del fenómeno Barbie, cuyo reposicionamiento terminó con una película que batió récords de taquilla. El objetivo de Gap con la creación de esta nueva división es “promover una narrativa innovadora para desbloquear el valor en la intersección entre la moda y el entretenimiento”.

Para su nueva línea de negocio (que Gap denomina “fashiontainment”), el grupo establecerá en Sunset Boulevard de Los Ángeles una nueva oficina, que comenzará a operar la próxima primavera. La ubicación ha sido escogida para reforzar la relación de Gap con el “ecosistema del entretenimiento”.

Hasta el pasado diciembre, Kaufman ocupaba el cargo de presidenta y consejera delegada de mercados internacionales, productos de gran consumo y experiencias en Paramount. Además, es consejera de empresas como Stella McCartney o de la Rock and Roll Hall of Fame Foundation.

“La moda es entretenimiento, y los clientes de hoy en día no sólo compran ropa, sino que también compran marcas que cuentan historias cautivadoras y promueven conversaciones culturales”, señala Dickson. “A medida que revitalizamos las marcas estadounidenses icónicas de Gap para impulsar su relevancia y sus ingresos, reconocemos que el entretenimiento es un vínculo fundamental con el consumidor”, agrega.

La empresa, que el pasado septiembre incorporó a su consejo a una ejecutiva de Universal Music, Jody Gerson, concluyó el tercer trimestre del ejercicio (cerrado el pasado 1 de noviembre) con ventas de 3.942 millones de dólares, lo que supuso un crecimiento del 2,95% respecto al mismo periodo del año anterior. El resultado operativo de la compañía en el tercer trimestre retrocedió un 5,92%, hasta 334 millones de dólares. El resultado neto, por su parte, cayó un 13,86%, hasta 236 millones de dólares.