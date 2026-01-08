Polène continúa su expansión en Europa y aterriza en Italia con su primer ‘flagship’

Modaes

Polène empieza 2026 con buen ritmo. Tal y como avanzó Modaes en noviembre, la empresa francesa de marroquinería made in Ubrique ha subido la persiana de su primera tienda insignia en Italia. Ubicada en el número 37 de la calle Alessandro Manzoni, en Milán, y con 343 metros cuadrados, la boutique forma parte de un plan de expansión de su red de tiendas, que pasa por estrenar nuevos espacios a nivel internacional, en mercados como Estados Unidos, Dubái, China y Corea del Sur.

La compañía ha desembarcado en el mercado italiano en una de las calles más emblemáticas de Milán, a pocos metros de la calle Monte Napoleone, en el corazón del exclusivo Quadrilatero della Moda.

Con una paleta de colores en degradado, la tienda conforma un viaje sensorial con texturas y piezas de cerámica de la artista italiana Clara Grazolino que acompañan la visita a través de los diferentes salones.

Polène aterrizó en Dinamarca y Alemania con sus primeros ‘flagships’ el año pasado

Polène exhibirá su oferta completa en su nueva tienda de Milán al mismo tiempo que aterriza en otros mercados a nivel internacional. La firma francesa planea subir la persiana de otras tiendas insignia en Asia en el próximo año, con ubicaciones como Japón, Singapur, Corea del Sur y China, así como intensificar su presencia en Estados Unidos, concretamente en Chicago y California. La empresa también ha desarrollado sus planes para su expansión en Dubái.

En Europa, la firma fundada en 2016 por los hermanos Antoine, Elsa y Mathieu Mothay y participada desde 2024 por el fondo L Catterton, inició su estrategia de expansión el pasado septiembre, con la apertura de su primer local en el mercado alemán, ubicado en Hamburgo, en la comercial Neuer Wall. Dos meses más tarde, aterrizó por primera vez en Dinamarca, con un establecimiento situado en la plaza Højbro Plads, en pleno corazón histórico de Copenhague.

En 2023, Polène alcanzó 142 millones de euros en ventas según Le Monde y, un año, después reforzó su músculo financiero con la entrada minoritaria de L Catterton, el vehículo inversor de LVMH, operación que no alteró el control familiar y permitió acelerar la expansión sin renunciar al estilo de la casa.