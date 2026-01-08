Loewe abre su segunda mayor tienda del mundo en Japón bajo el formato Casa Ginza

Modaes

Loewe refuerza su estrategia de tiendas insignia con la apertura de Casa Loewe Ginza, su mayor establecimiento en Japón y el segundo más grande del mundo. El nuevo espacio, de cuatro plantas y alrededor de 960 metros cuadrados de superficie, se ubica en el distrito de Ginza, en Tokio, en una esquina reconocible por su fachada de azulejos cerámicos verde terroso.

La apertura oficial se produce tras un soft opening que tuvo lugar el mes pasado y está acompaña de una agenda de activaciones que arrancan este viernes. La marca ha alineado un cortometraje vinculado al barrio, una guía de ciudad, una selección de productos especiales y un evento local.

Casa Loewe Ginza se integra en el formato Casa, el concepto de flagships de Loewe concebidos como espacios que mezclan moda, accesorios, arte, objetos y artesanía. La marca sitúa estas tiendas como los primeros puntos de su red en recibir nuevas colecciones, cápsulas y ediciones limitadas.

La compañía está presente en Japón desde 1973, cuando abrió su primera boutique fuera de Europa. En el país, Loewe opera a través de 45 tiendas y 3 outlets.

Esta última apertura Ginza se enmarca en el despliegue del formato Casa a escala internacional. La casa de origen español prevé abrir en 2026 una segunda Casa en París, en Rue Saint-Honoré, y sumar nuevas tiendas insignia en Nueva York y Milán.

Así, la campaña audiovisual, dirigida por el cineasta Xavier Tera, se centra en Ginza y en su identidad cambiante. El reparto es multigeneracional e incluye a la artista Junko Asano, la actriz Arisa Nakano, Hisao Mitani junto a su tortuga y Yukiko Kashiwagi, esposa de Kyu Sakamoto.

En producto, la tienda arranca con referencias como un bolso Hammock y prendas personalizadas con motivos de flor de cerezo junto al estudio cerámico de Kioto Suna Fujita. La tienda también acogerá un prelanzamiento de la última colección de la marca con Suna Fujita.

En paralelo, la guía de ciudad reúne una selección de comercios y aporta claves arquitectónicas y artísticas sobre Casa Loewe Ginza. Algunas tiendas del barrio, como la librería Morioka Shoten y el establecimiento de impresión Nakamura Katsuji, distribuirán ejemplares.

Loewe es una de las firmas de lujo pertenecientes a la cartera del grupo LVMH. LVMH concluyó los nueve primeros meses de 2025 con unas ventas de 58.090 millones de euros, un 4% menos que en el mismo periodo del año anterior y un descenso orgánico del 2%, tras registrar en el tercer trimestre un avance del 1% impulsado por la mejora en Asia y el tirón de Sephora. La división de moda y marroquinería, limitó el retroceso hasta un 2% orgánico en el trimestre y alcanzó 27.611 millones de euros hasta septiembre.