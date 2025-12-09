Modaes

El grupo estadounidense Caleres, uno de los mayores grupos del mundo del segmento del calzado, cierre el tercer trimestre desplomando su rentabilidad. La compañía, que ha logrado batir las previsiones de los analistas en cuanto a ventas, ha reducido su resultado neto en más de un 96% en los últimos tres meses del año.

La empresa selló la compra de Stuart Weitzman a Tapestry el pasado agosto, si bien la operación se había anunciado en febrero, y está valorada en 105 millones de dólares. Con este movimiento, Caleres quiere consolidar su negocio de calzado de femenino, donde opera con las marcas Vince y Veronica Beard.

Según ha comunicado la compañía, el cambio en la política arancelaria de Estados Unidos ha presionado la rentabilidad en el tercer trimestre, periodo concluido el pasado 1 de noviembre. El grupo ha concluido el periodo con un resultado operativo de 11,97 millones de dólares, lo que supone un retroceso del 78,88% respecto al mismo periodo de 2024. El resultado neto, por su parte, ha caído un 96,52%, hasta 1,43 millones de dólares.

Caleres ha registrado un incremento del 6,63% en las ventas del tercer trimestre del ejercicio actual

“Con la reciente incorporación de Stuart Weitzman, la división Brand Portfolio ahora genera casi la mitad de nuestras ventas y más de la mitad de nuestros ingresos operativos”, ha señalado Jay Schmidt, presidente y consejero delegado del grupo. “Tal y como esperábamos, hemos experimentado una presión sobre nuestros ingresos debido a los aranceles y a la dilución de la adquisición a corto plazo; sin embargo, los fundamentos de nuestro negocio están mejorando”, ha agregado.

Las ventas de Caleres en el tercer trimestre se han situado en 790,05 millones de dólares, lo que ha supuesto un incremento del 6,63% respecto a los 740,94 millones de dólares del mismo periodo del pasado ejercicio.

“Durante el resto del año, trabajaremos para trasladar el negocio de Stuart Weitzman a los sistemas de Caleres y liquidar el inventario antiguo y excedente, al tiempo que perfeccionamos nuestras estrategias para el crecimiento y la rentabilidad a largo plazo de la marca -ha destacado el consejero delegado-; en el año fiscal 2026, comenzaremos a aprovechar las sinergias para reducir costes”.

En el acumulado de los nueve primeros meses del ejercicio, la empresa ha estancado sus ventas, situadas en 2.062,79 millones de dólares. El resultado operativo del grupo, por su parte, ha retrocedido un 76,88%, hasta 32,84 millones de dólares, mientras el resultado neto ha pasado de 102,33 millones de dólares en los nueves primeros meses de 2024 a 16,04 millones en 2025.