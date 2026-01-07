La británica Gola pasa a manos del conglomerado japonés Marubeni

Modaes

Gola pasa a manos japonesas. La marca británica de calzado y ropa deportiva, así como su empresa matriz, el grupo Jacobson, ha sido adquirida por el conglomerado japonés Marubeni, conocido como uno de los mayores grupos comerciales de su país. El hólding sumará, además, la cartera de marcas del grupo británico, que engloba a Lotus, Ravel, Frank Wright y ahora, Gola. El valor de la transacción no ha sido publicado.

Según el acuerdo, adelantado por Reuters, Jacobson se integrará en la plataforma propiedad de Marubeni, junto con su abanico de firmas y la licencia de las marcas Dunlop y Lonsdale. Esta decisión permitirá la jubilación de su fundador y presidente ejecutivo, Harvey Jacobson.

Gola, que formaba parte del grupo Jacobson, impulsó la facturación del conglomerado hasta alcanzar los 42 millones de euros en 2024

Gola fue fundada en 1905 en Reino Unido como una empresa de artículos deportivos, principalmente focalizada en calzado. Entre 1960 y 1970, Gola se convirtió en una de las marcas deportivas más populares de su mercado local gracias, en parte, a sus zapatillas Harrier.

La marca fue adquirida en 1996 por el grupo Jacobson, fundado en 1982 por Harvey Jacobson. El grupo dio un empujón a la expansión internacional a la compañía británica, así como en la diversificación de sus productos, que abarcan desde accesorios a ropa deportiva.

El grupo Jacobson anotó una facturación de 36,4 millones de libras (42 millones de euros) en 2024, impulsado por las ventas de Gola en Europa y Estados Unidos, según un informe corporativo. La compañía prevé un crecimiento de hasta un 40% en ingresos en 2025.