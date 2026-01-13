Comercializadora de la Plata avanza en Chile y Perú tras rozar 30 millones en 2025

María Bertero. Buenos Aires

La moda internacional sigue ganando terreno en Perú y Chile. La empresa Comercializadora de la Plata, que opera con marcas internacionales como Bimba y Lola o New Era, ha cerrado 2025 con crecimientos a doble dígito y más de medio centenar de tiendas en ambos mercados.

La compañía logró su objetivo al elevar sus ingresos un 30% en el último año, hasta rozar los treinta millones de dólares, según ha informado Álvaro Choza, Rodríguez, consejero delegado y cofundador de Comercializadora de la Plata a Modaes.

La empresa había anticipado el año pasado un crecimiento de este tipo. Con todo, Comercializadora de la Plata abrió un total de ocho establecimientos en 2025, entre los que se destacan dos tiendas de Tous y otras dos de New Era.

Además, la compañía se alió con la sevillana Silbon, con la que abrió algunos corners en los grandes almacenes Ripley. A cierre del ejercicio, la empresa contaba con una red de 55 tiendas entre Chile y Perú.

Comercializadora de la Plata abrirá este año cinco tiendas de New Era en Chile y Perú

Para 2026, Comercializadora de la Plata anticipa una apertura de Bimba y Lola fuera de Lima y dos o tres de Tous en el mercado peruano. Con New Era, el plan es sumar dos establecimientos en Perú, también en provincias, y tres en Chile, una de ellas en Santiago.

Nueva etapa con Multiópticas

La mayor de las apuestas de Comercializadora de la Plata este año será el desembarco de Mò en Perú. Tal y como avanzó Modaes, la cadena de ópticas llegará al país con su novio socio y una primera apertura en el centro comercial Jockey Plaza.

“Planeamos una expansión rápida con Mò, veíamos que es un nicho que no está tan explotado”, asegura Choza. Desde la empresa también confiesan estar en conversaciones con tiendas departamentales para elevar su presencia.

Aunque no tienen una cifra específica, Comercializadora de la Plata prevé contar con cinco o seis tiendas Mò en Perú este año.

Con todo, la compañía apunta a crecer un 25% este año, contabilizando las marcas con las que opera actualmente, descontando la operación que podría sumar al grupo su nueva marca Mò.

La empresa se enfocará este año en desarrollar la marca Mó en Perú

Aunque el foco estará en la marca de Multiópticas y en el resto de firmas con las que opera, Comercializadora de la Plata no descarta sumar nuevas empresas a su cartera. “Pensamos siempre en operar con marcas potentes que nos pongan en el escaparate de representantes locales”, subraya Choza.

Comercializadora de la Plata inició su negocio de socio de marcas de moda en 2017. La empresa comenzó con la distribución de New Era en Perú y fue también la encargada del desembarco de Bimba y Lola en Perú en 2021. Tous, por su parte, operaba anteriormente en el país de la mano de otro socio local, que hace unos años cambió por Comercializadora de la Plata.