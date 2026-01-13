Brunello Cucinelli cierra 2025 por encima de sus previsiones y roza 1.408 millones en ventas

Modaes

Brunello Cucinelli, por encima en 2025 de la hoja de ruta marcada un año antes. La compañía italiana elevó ventas hasta 1.407,7 millones de euros, lo que supuso un alza de 10,1% a tipos corrientes y de 11,5% a tipos constantes, superando el objetivo de crecimiento del 10% que había anticipado.

En el cuarto trimestre del ejercicio, las ventas subieron un 8,4% hasta 388,6 millones de euros, en línea con el desempeño del año anterior pese a una base comparativa más exigente.

El grupo, que cotiza en Milán, definió el ejercicio como “de récord” también en términos de imagen de marca y avanzó un mensaje de prudencia. El crecimiento “sano, sostenible y equilibrado” del futuro tendrá que estar apoyado en la calidad de la demanda y en el posicionamiento en el segmento más exclusivo del mercado.

Por regiones, Europa alcanzó 494,6 millones de euros, con un incremento del 8,3% y un peso de 35,1% sobre el total. La empresa vinculó el avance al empuje del cliente local y a los flujos de turismo de alto poder adquisitivo, dos palancas que siguen sosteniendo el consumo de lujo en el continente.

Brunello Cucinelli contó con la región América como líder por volumen durante el ejercicio

América se consolidó como primer mercado por facturación, con 520,5 millones de euros, equivalentes a 37% del total, tras crecer 9,2%. A tipos constantes, el avance fue de doble dígito a lo largo del año y se intensificó en el último trimestre, cuando la región anotó una subida de 14,2%.

Por su parte, Asia elevó ventas hasta 392,6 millones de euros, con un incremento de 13,7% y un peso de 27,9%. La compañía destacó la evolución en China, con crecimientos de doble dígito de manera sostenida, además de un comportamiento sólido en Corea del Sur, Japón y Oriente Medio.

El canal retail volvió a ser la palanca central del crecimiento. La empresa facturó 947,1 millones de euros en tiendas, un alza de 11,3% que llevó el peso del canal a 67,3% del total. El empuje combinó crecimiento comparable y aportación de nuevas aperturas, además de ampliaciones relevantes ejecutadas en Londres, París y Los Ángeles en la segunda parte de 2025.

El wholesale, en paralelo, avanzó a un ritmo más moderado, pero mantuvo tracción. Las ventas del canal se situaron en 460,7 millones de euros, un 7,8% más, con un peso de 32,7%. A cierre de diciembre, la red sumaba 136 boutiques y 57 espacios en grandes almacenes gestionados directamente.

El retail fue el principal motor de las ventas de la compañía

De cara a 2026, la compañía prevé aperturas en Ginebra, Toronto, Ciudad de México, Abu Dabi y varias ubicaciones en China, entre ellas Shanghái y Wuhan. También proyecta inaugurar una nueva Casa Cucinelli en Shanghái.

Asimismo, 2025 fue un ejercicio de refuerzo industrial. Las inversiones alcanzaron alrededor de 145 millones de euros dentro del plan 2024-2026, con la finalización de la ampliación de Solomeo (Umbría) y la puesta en marcha de dos nuevas instalaciones de sastrería masculina en Gubbio y Penne, con capacidad para asegurar producción para los próximos diez a quince años.

El esfuerzo inversor y el pago de dividendos por 69 millones de euros, situaron la deuda neta en 200 millones de euros a 31 de diciembre. La empresa anticipó una mejora progresiva de esta magnitud con el retorno a niveles de inversión “ordinarios” en los próximos años y reiteró su guía de crecimiento de alrededor de 10% en 2026 y objetivo de alcanzar ventas cercanas a 1.800 millones de euros en 2028, bajo su posicionamiento de “gentle luxury” basado en exclusividad, artesanía y Made in Italy.