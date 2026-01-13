La española Patricia Sancho ficha como consejera delegada de la británica Roksanda

Modaes

Roksanda incorpora talento español a su cúpula directiva. La compañía británica de moda de lujo ha nombrado consejera delegada a Patricia Sancho, la primera ejecutiva que ocupa el cargo tras el cambio en el control de la marca, propiedad de The Brand Group desde mayo de 2024. Sancho cuenta con una amplia trayectoria en el sector, después de haber ocupado cargos de máxima representación en compañías como Tous, Tempe y Temperley London.

Licenciada en negocios por la Universidad de Nebrija y con un máster en márketing por Esic, Sancho dio sus primeros pasos en Club 21 en 2004 como responsable de la marca Armani Jeans. Cuatro años más tarde, fue nombrada directora comercial para Europa y Oriente Medio en la marca estadounidense Juicy Couture, cargo que ocupó durante cinco años, hasta 2013. Fue entonces cuando dio el salto a Temperley London como vicepresidenta senior de ventas globales y, ya en 2015, ascendió a consejera delegada de la empresa británica.

Tres años más tarde, ingresó en Tempe, propiedad del grupo Inditex, como codirectora general, antes de fundar su propia consultoría en 2020, Atenea Ltd, donde se mantiene como consejera delegada hasta la actualidad. Paralelamente, en 2023, fue nombrada miembro del consejo de la catalana Tous.

Roksanda se encuentra en plena expansión global tras la adquisición de la marca por The Brand Group

Publicidad

“Roksanda es una de las voces más originales y de mayor resonancia emocional de la moda -ha declarado Sancho, con motivo del anuncio de su nombramiento-; mi prioridad será impulsar un crecimiento reflexivo, anclado en los valores fundamentales de la marca: crecer con intención e integridad”. Por su parte, Damian Hopkins, consejero delegado de The Brand Group, ha señalado que la ejecutiva se incorpora a la compañía en un “momento clave, en plena entrada en la siguiente fase de crecimiento y expansión global”.

Roksanda enmarca el nombramiento, que entra en vigor de manera inmediata, en el plan de consolidación de la empresa tras su adquisición por The Brand Group en mayo de 2024. El grupo cuenta, además, con una cartera de marcas como Vivere o Unhidden.

Tras la compra de la firma la dirección creativa sigue perteneciendo a su fundadora, la diseñadora serbia Roksanda Ilincic, quien ya había presentado un aviso con la intención de nombrar a un administrador de la compañía en 2024.

Roksanda es una figura fija en el calendario de la Semana de la Moda de Londres desde su debut en 2005, y entre sus distribuidores se incluyen Net-a-porter, Harrods, Liberty y Harvey Nichols. Conocida por sus siluetas dramáticas y llenas de color, la compañía británica abrió en 2014 su primera y única tienda propia, ubicada en el número 9 de Mount Street, en el barrio londinense de Mayfair.