Vsp Vision fortalece su directiva tras la reciente adquisición de la empresa italiana Marcolin. El grupo estadounidense, una de las mayores compañías del país en seguros de visión, ha anunciado el nombramiento de Nicola Zotta como presidente de óptica y director general tanto de Marchon Eyewear como de Marcolin.

Zotta sucede a Fabrizio Curci, que deja su posición como consejero delegado y director general de Marcolin, cargo que ostentaba desde 2020. En un comunicado, Vsp Vision ha afirmado que ambos colaborarán en los próximos meses para asegurar una transición fluida en el cargo.

El ejecutivo estará al frente del proceso de integración entre Marcolin y Marchon, especializadas en el diseño, la fabricación y la distribución de gafas. El presidente y consejero delegado de Vsp Vision, Michael Guyette, espera de él que combine la “herencia italiana con la experiencia directiva en Estados Unidos”.

Zotta vuelve a Vsp Vision, compañía a la que se vinculó en 2009 como vicepresidente

Zotta, que reportará directamente a Guyette, vuelve a la compañía tras haber sido consejero delegado del grupo Artsana desde 2022. El directivo fue presidente de Marchon entre 2016 y 2022, aunque se incorporó por primera vez a Vsp Vision en 2009 como vicepresidente y director general para Europa, Oriente Medio, África y Asia-Pacífico. Anteriormente, ocupó diversos cargos directivos en Safilo durante más de una década.

Por su parte, Thomas Burkhardt, que ocupaba el cargo de presidente de Marchon desde 2022, deja su puesto para continuar como asesor de Nicola Zotta, contribuyendo a integrar las respectivas carteras de Marcolin y Marchon.

Marcolin concluyó el ejercicio 2024 con unas ventas situadas en 545,8 millones de euros, lo que supuso una caída del 2,23% respecto a 2023, cuando el grupo registró unas ventas de 558,3 millones de euros. La compañía registró un resultado bruto de explotación (ebitda) de 85 millones de euros, lo que representó un incremento del 10,25% respecto a la cifra anotada en 2023.

El margen bruto de Marcolin se situó en el 63,7%, 2,7 puntos porcentuales respecto al 61% de 2023, cuando facturó 340,6 millones de euros. El resultado antes de impuestos ascendió a 57 millones de euros a cierre del ejercicio 2024, con un incremento del 11,58% respecto a 2023, cuando la empresa ganó 51,8 millones.