Tommy Hilfiger cierra un acuerdo de patrocinio con Liverpool FC para los próximos años

Tommy Hilfiger regresa al campo de juego tras veinte años en el banquillo. La marca estadounidense propiedad del grupo PVH ha cerrado un acuerdo de patrocinio con el equipo de fútbol masculino y femenino de la ciudad británica de Liverpool para los próximos años. A mediados de 2025, Hilfiger también anunció una colaboración con el equipo Cadillac de Fórmula 1.

La compañía norteamericana desarrollará líneas de productos exclusivos con los jugadores del principal equipo femenino y masculino de Liverpool como parte de su contrato plurianual para vestir a ambos en los próximos años. Los detalles financieros de la colaboración no han trascendido.

En junio de 2025, Tommy Hilfiger se convirtió por primera vez en patrocinador oficial de ropa y socio de estilo de vida del nuevo equipo Cadillac de Fórmula 1, respaldado por TWG Motorsports y General Motors.

Tommy Hilfiger, LVMH y Boggi Milano han firmado patrocinios con el mundo del deporte en el último año

Tommy Hilfiger ya ha estado ligado al mundo del deporte desde su fundación en 1985. El club de fútbol británico Arsenal también contó con su patrocinio en 2005 para vestir a sus jugadores en la final de la Football Association Challenge Cup.

En los últimos meses, el sector de la moda ha dado un paso adelante en el patrocinio de diferentes deportes. A principios de diciembre, LVMH intensificó su colaboración con la Fórmula 1 para la próxima temporada, patrocinando el Gran Premio de Australia.

