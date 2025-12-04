PVH pierde rentabilidad en el tercer trimestre impactada por el golpe de los aranceles

Modaes

El grupo estadounidense PVH sufre en el tercer trimestre. La compañía, propietaria de Calvin Klein y Tommy Hilfiger, ha reducido drásticamente su resultado neto, mientras sus ventas mantienen el ritmo, aunque caen a tipos de cambio constantes.

El grupo ha concluido el tercer trimestre (finalizado el 2 de noviembre) con un resultado bruto de 1.293 millones de dólares, lo que supone una caída del 1,81% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. El resultado neto, por su parte, se ha desplomado un 96,82%, hasta sólo 4,2 millones de dólares, frente a los 132 millones de dólares del mismo periodo de 2024.

El margen bruto en el tercer trimestre se ha situado en el 56,3%, frente al 58,4% de doce meses antes. “La disminución refleja los efectos del aumento de los aranceles sobre los productos que entran en el país; un entorno promocional más intenso; la diferencia en el margen bruto debido a la transición de las categorías de productos para mujeres anteriormente licenciadas a un negocio mayorista interno, y el aumento de los costes de transporte y los descuentos incrementales ofrecidos a los clientes para hacer frente al impacto de los retrasos en la entrega de los productos”, ha señalado la compañía.

PVH ha encogido un 96,82% su resultado neto en el periodo

Publicidad

En el periodo, las ventas de PVH se han situado en 2.294 millones de dólares, con un incremento del 1,74% respecto al tercer trimestre de 2024, aunque con una caída del 1% a tipos de cambio constantes. Por mercados, en Europa las ventas se han elevado un 4% y en América, un 2%, mientras en Asia han retrocedido un 1%.

Tanto Calvin Klein como Tommy Hilfiger han registrado una evolución positiva en el tercer trimestre, con un incremento de ventas del 2% en el caso de la primera y del 1% para la segunda.

“En Europa, observamos un contexto más difícil al entrar en otoño, mientras que en América nuestros canales digitales siguieron obteniendo resultados superiores a lo esperado, y en Asia volvimos a superar las expectativas, impulsados por el sólido rendimiento del canal directo, con una notable mejora en China”, ha detallado Stefan Larsson, consejero delegado de PVH.

“A pesar de la continua irregularidad del entorno de consumo mundial, logramos un comienzo según lo previsto de la temporada navideña y la semana del Black Friday tanto en Europa como en Norteamérica”, ha agregado.

En los nueve primeros meses del ejercicio en curso, PVH acumula un crecimiento del 2,61%, hasta 6.445 millones de dólares. El resultado bruto, por su parte, se sitúa un 1,48% por debajo de doce meses antes, con 3.706 millones de dólares, y el neto retroceso un 58,4%, hasta 183,6 millones de dólares.