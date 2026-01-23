‘Stranger Things’ y Converse colaboran para revivir los años 80

Modaes

La serie del momento quiere conquistar a sus fans fuera de la pantalla. Converse ha puesto en marcha una colaboración, prevista para principios de año, inspirada en el universo de Hawkins y todos sus personajes. Esta alianza nace después del éxito del primer lanzamiento, a finales de 2025, que incluía modelos como las Chuck Taylor All Star y las Chuck 70, rediseñadas con colores, estampados y detalles que hacían referencia directa a la serie.

Anteriormente, en 2019 con el estreno de la tercera temporada, Stranger Things ya colaboró con Nike, propietaria de Converse, en una propuesta con zapatillas exclusivas como las Blazer Mid o las Air Tailwind 79.

La colección busca conectar a distintas generaciones a través de la moda y la cultura pop, a los jóvenes seguidores de la serie y a la vez a un público más adulto, que se ve reflejado en los guiños a los años 80.

Stranger Things es una serie estadounidense creada por los hermanos Matt y Ross Duffer. La primera temporada se estrenó el 15 de julio de 2016 y cuenta con cinco temporadas, la última estrenada el 26 de noviembre de 2025. El capítulo final fue presentado el 31 de diciembre del año pasado, coincidiendo el estreno de nuevos capítulos con el lanzamiento de las piezas.

Converse acabó el ejercicio 2024 con una cifra de negocio de 1.692 millones de dólares

Publicidad

Converse no es la única marca en colaborar con la serie. Gap lanzó el pasado noviembre una colección de ropa limitada inspirada en los visuales de la nueva temporada.

Converse finalizó el ejercicio 2024 (concluido en mayo) con una cifra de negocio de 1.692 millones de dólares, lo que supuso un retroceso del 19% respecto al ejercicio anterior, cuando el negocio generado por la marca rebasaba los 2.000 millones de dólares. Converse anotó un resultado antes de impuestos de 240 millones de dólares, un 49% menos que doce meses antes. Lo que supuso un retroceso del 19% respecto al ejercicio anterior, cuando el negocio generado por la marca rebasaba los 2.000 millones de dólares. Converse anotó un resultado antes de impuestos de 240 millones de dólares, un 49% menos que doce meses antes. La marca de calzado, propiedad de Nike, anunció en julio el nombramiento de Aaron Cain como nuevo consejero delegado, sustituyendo a Jared Carver.