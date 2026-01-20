Mango lanza ‘Craft Your Future’ para fomentar el oficio de moda

Modaes

Mango traslada la moda en las aulas. La empresa catalana ha lanzado un curso en colaboración con la escuela de diseño LCI Barcelona, Craft Your Future, con el objetivo de formar perfiles técnicos que sean capaces de afrontar los retos a los que se enfrenta la industria de la moda mediante una metodología práctica, colaborativa y aplicada a los desafíos actuales.

En la primera edición, que dará inicio este mes, participarán una veintena de alumnos, entre estudiantes de diseño de moda que buscan una especialización técnica en patronaje y confección industrial, así como jóvenes profesionales que buscan actualizarse en procesos digitales y sostenibles.

“Con Craft Your Future queremos abrir este conocimiento al sector y transmitirlo a nuevas generaciones, contribuyendo a garantizar el relevo generacional en oficios esenciales y ofreciendo oportunidades reales de formación y desarrollo profesional a jóvenes talentos”, ha explicado Blanca Muñiz, directora de marca de Mango, sobre el propósito del programa.

Mango enmarca ‘Craft Your Future’ como parte de su plan estratégico 4E

Publicidad

El curso, subvencionado por Mango e impartido en las instalaciones de LCI Barcelona, tiene una duración de cinco meses y ofrece una formación práctica, colaborativa y aplicada a entornos reales, que busca dar respuesta a uno de los retos de la moda, la falta de relevo generacional en disciplinas clave como el patronaje o la confección que requieren de precisión artesanal, creatividad y adaptación a las necesidades del siglo XXI.

Mango enmarca el programa como parte de su plan estratégico 4E y de su primera “E”, Elevate, a la que siguen Expand, Earn, Empower, una hoja de ruta diseñada para superar la facturación, duplicar su resultado neto y expandirse en retail.

La compañía finalizó el primer semestre del ejercicio 2025 con ventas de 1.728 millones de euros, un 12% más que en el mismo periodo

de 2024. En términos comparables, es decir, sin tener en cuenta las nuevas aperturas, el crecimiento se situó en el 14%.