‘L’Imagination au pouvoir’ llega a Toulouse de la mano de Jean-Charles de Castelbajac

Modaes

Jean-Charles de Castelbajac inunda Toulouse con su obra. El diseñador francés reunirá moda, accesorios, diseño, collages y bellas artes en L’Imagination au pouvoir, una exhibición de más de 300 piezas que se celebrará en el Museo Les Abattoirs. Prendas, objetos de diseño, dibujos y fotografías llenas de color realizarán un recorrido de seis décadas de creación del artista.

A partir del próximo 12 de diciembre y hasta finales de agosto de 2026, la ciudad francesa albergará el recorrido inmersivo del artista en el Museo Les Abattoirs.

“A partir de 1980, convoqué los colores primarios, rojo, azul y amarillo, estandartes de la cultura pop, así como los logos, los dibujos animados y los eslóganes, como respuesta contemporánea a mi pasión por la heráldica medieval y la historia”, recuerda el diseñador. Esta gama cromática reducida se convierte en mi firma, una huella estilística, un vínculo entre todas mis experiencias creativas”, explica de Castelbajac.

Jean-Charles de Castelbajac traslada su universo lleno de color y libertad a la ciudad francesa, en una muestra que recopila seis décadas de trayectoria

Publicidad

La exposición pone de relieve las diferentes dimensiones de un trabajo comenzado a finales de la década de 1960 y continuado hasta hoy a través del uso de materiales upcycling, la acumulación, el collage y la hibridación.

Aunque la moda es su medio predilecto, Jean-Charles de Castelbajac ha conseguido expandir su obra a otras expresiones artísticas, como arte, música e historia, plasmando su búsqueda de libertad en cada creación.

De Castelbajac fue director artístico de la marca italiana United Colors of Benetton entre 2018 y 2022, integrando su visión artística con la reinvención de la identidad visual de la marca. El creativo introdujo su paleta cromática de colores primarios vibrantes y elementos de la cultura pop transformando colecciones clásicas en propuestas atrevidas y vanguardistas.